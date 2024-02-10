Скандал с Месси обернулся отменой матча сборных Аргентины и Нигерии

В прошлое воскресенье команда Месси - «Интер Майами» на глазах почти у 40 тысяч зрителей победила сборную Гонконга со счетом 4:1. Самому Месси пришлось в течение всей игры оставаться на скамейке запасных, так как он получил травму - растяжение сухожилия. Во втором тайме болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси!» Они также освистали совладельца клуба Дэвида Бекхэма, извинившегося после игры за отсутствие аргентинца и уругвайского нападающего Луиса Суареса.

После этого спортивное бюро китайского города Ханчжоу сообщило об отмене игры между Аргентиной и Нигерией.

В январе в Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года.