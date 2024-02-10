10 февраля 2024, 10:29

Скандал с Месси обернулся отменой матча сборных Аргентины и Нигерии

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Товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии отменили из-за скандала с нападающим Лионелем Месси. Ранее он из-за травмы не вышел на поле в игре «Интер Майами» со сборной Гонконга, напомнило РИА «Новости».

В прошлое воскресенье команда Месси - «Интер Майами» на глазах почти у 40 тысяч зрителей победила сборную Гонконга со счетом 4:1. Самому Месси пришлось в течение всей игры оставаться на скамейке запасных, так как он получил травму - растяжение сухожилия. Во втором тайме болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси!» Они также освистали совладельца клуба Дэвида Бекхэма, извинившегося после игры за отсутствие аргентинца и уругвайского нападающего Луиса Суареса.

После этого спортивное бюро китайского города Ханчжоу сообщило об отмене игры между Аргентиной и Нигерией.

В январе в Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года.

Спортсмены Футбол Лионель Месси
09 февраля 2024, 18:32
Ступак заявила, что отсутствие международных турниров не повлияло на ее мотивацию
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости», что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости» , что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

«Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация - нормально, пойдет», - рассказала она о Спартакиаде.

Спортсменка добавила, что мало тренировалась - всего три недели, - и призналась: времени не хватило из-за болезней.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак «небольшие проблемы с головой». Спортсменка не сумела пройти стадию полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, писал Sportbox.ru. Вяльбе отметила, что если Ступак не видит других целей в спорте, ей «надо завязать».

Пропустив этап Кубка России в Казани из-за болезни , Юлия Ступак признавалась, что старается не расстраиваться, мыслить только позитивно.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Ступак получила золотую медаль, преодолев дистанцию вместе с другими российскими лыжницами за 53 минуты 41 секунду.

Тюмень Казань Болезни Россия Интервью
09 февраля 2024, 17:13
Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с израильскими спортсменками
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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатия с представительницами национальной команды Израиля. Об это сообщило издание ВВC Sport.

Встреча в Риге проходила перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Игра завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок. Они должны были стать хозяйками встречи, но состязание перенесли на нейтральную площадку.

В Федерации баскетбола Ирландии заблаговременно сообщили, что их команда отказывается участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях. Во время исполнения гимнов ирландские спортсменки выстроились у своей скамейки, а не в центре площадки.

В УЕФА ранее объявили , что Ирландия и Великобритания, Турция и Италия станут странами - хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение чемпионатов, но УЕФА ее не принял.

Спортсмены Баскетбол Ирландия
09 февраля 2024, 09:46
Овечкин во время матча с «Флорида Пантерз» забросил 833-ю шайбу в НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 833-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ. Хоккеист отличился во время матча с «Флорида Пантерз». Об этом сообщил «Чемпионат».

Матч прошел в Санрайзе, игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Флорида Пантерз». «Столичные» проиграли шестой раз подряд. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин сократил отставание до 61 гола от канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. По информации издания, всего в текущем регулярном чемпионате хоккейной лиги на счету российского спортсмена 33 (11 22) очка в 46 матчах.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» в американской столице. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Со стороны «Вашингтона» шайбы противнику забили хоккеисты Александр Овечкин и Расмус Сандин. В «Монреаль Канадиенс» голами отличились Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта.

США НХЛ Спортсмены Хоккей Вашингтон Флорида Александр Овечкин
08 февраля 2024, 19:59
Синие карточки с удалением на 10 минут появятся в футболе
Pxhere
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Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph, при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Синей карточкой будут наказывать за преднамеренные фолы, проявление несогласия с официальными лицами матча. Например, если игрок будет слишком много разговаривать с арбитром.

Если футболист получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей - ему показывают красную. Пока нововведение не будут вводить на соревнованиях высшего уровня. Систему сначала протестируют в низших лигах. Но в Кубке Англии синюю карточку, возможно, будут использовать уже летом.

Ранее Международная федерация футбола получила письма от 12 стран Ближнего Востока , в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей. В качестве причины была указана военная операция в Газе.

Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph , при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Англия Спортсмены Футбол

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