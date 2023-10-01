Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO
Сына Кости Цзю, австралийского боксера Тима Цзю во Всемирной организацией бокса признали чемпионом мира в первом среднем весе. Об этом сообщило РИА «Новости».
По имеющимся данным, Чарло, который обладал титулами WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе, отложил защиту своих титулов из-за перелома руки.
Перед боем Чарло и Альвареса WBO позволила американцу выйти на ринг в звании абсолютного чемпиона, однако как только оба боксера были представлены, Тим Цзю автоматически стал полноценным чемпионом мира по версии WBO.
На счету сына Константина Цзю ни одного поражения и 23 победы, 17 из которых - нокауты.