Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO

Кадыров в четвертый раз подарил Mercedes бойцу ММА Чимаеву

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Mercedes-Benz G-класса бойцу MMA Хамзату Чимаеву за победу на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

Чимаев опубликовал в соцсети снимок с черным Gelandewagen. Непобежденный боец UFC попозировал на фоне внедорожника с поднятыми вверх большими пальцами.

Спортсмен чеченского происхождения провел бой с американцем Камару Усманом 21 октября. Встреча на турнире UFC продлилась три раунда и завершилась победой Чимаева по судейскому решению.

Теперь на счету бойца 13 поединков в смешанных единоборствах, из них семь - в промоушене. Во всех боях спортсмен стал победителем.

Перед схваткой с Усманом Чимаев дал интервью в подкасте Full Send MMA. Боец рассказал, что Кадыров уже подарил ему три автомобиля Mercedes.

После поединка в Абу-Даби спортсмен обратился к главе Чечни. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.