Швейцария обыграла Венгрию в первом туре ЧЕ по футболу

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В составе швейцарцев отличились Квадво Дуа (12-я минута), Мишель Эбишер (45-я) и Брель Эмболо (90+3). В составе сборной Венгрии забил Барнабаш Варги (66-я).

В матче открытия европейского первенства Германия разнесла в пух и прах шотландцев. Немцы заколотили в ворота соперников пять мячей. Шотландия без забитого мяча не ушла, но его в свои ворота отправил защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер.

Во втором туре группы A , который состоится 19 июня, немцы сыграют с венграми, а шотландцы встретятся со швейцарами.