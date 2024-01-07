07 января 2024, 10:45

Шведу Хальварссону стало скучно на «Тур де Ски» из-за отсутствия россиян

Global Look Press
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Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон разочаровался в многодневной гонке «Тур де Ски», поскольку в турнире не участвуют россияне. По его словам, у соревнований нет будущего. Спортсмена процитировало издание SVT.

Хальварссон выразил уверенность, что так дальше продолжать нельзя.

«Для меня это слишком скучно. Русских здесь нет, как и многих лучших спортсменов», - сказал он.

Соревнования были бы намного интереснее, если бы организаторы сделали несколько этапов, подытожил он.

Сейчас Хальварссон идет на 23-м месте в общем зачете «Тур де Ски», который стартовал 30 декабря и завершится 7 января. Его отставание от норвежского лыжника Харальда Амундсена составляет более пяти минут.

Осенью Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила недопуск спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам. В федерации пояснили, что сейчас нет причин для возвращения лыжников.

Российский лыжник Александр Терентьев заявил, что не хотел бы участвовать в международных соревнования в нейтральном статусе. Ему не понравилась идея выступать без флага и гимна России.

Спортсмены Россия
07 января 2024, 07:47
Панарин не смог реализовать буллит в матче «Рейнджерс» против «Монреаля» в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Об этом сообщило РИА «Новости».

У победителей отличились Брендан Галлахер, Шон Монахан и Йоэль Армиа. Победный буллит в ворота противника забросил Коул Кофилд.

У «Нью-Йорк Рйнджерс» авторами голов стали россиянин Артемий Панарин, Адам Фокс, Винсент Трочек. Панарин также записал в свой актив результативный пас, однако не смог реализовать буллит. В 38 матчах НХЛ он набрал 55 очков.

По итогам встречи нью-йоркцы делят первое место в турнирной таблице Восточной конференции с «Бостон Брюинз». А «Монреаль» располагается на 13-м месте.

Ранее Панарин заработал два очка в матче против «Вашингтон Кэпиталз». На этой встрече капитан вашингтонской команды Александр Овечкин отличиться не смог.

НХЛ Хоккей
07 января 2024, 07:07
Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Тампы» в гостях проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона», его признали второй звездой матча. Также в его активы две результативные передачи.

Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в НХЛ. Всего на его счету 67 очков - 28 голов и 39 ассистов. Вторым идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 26.

Для «Тампы» это поражение стало четвертым в последних четырех играх. Они идут на девятом месте в таблице Восточной конференции с 43 очками после 41 матча.

«Бостон» одержал пятую побед в шести играх и идет вторым в Восточной конференции с 54 очками.

НХЛ Хоккей
07 января 2024, 03:29
Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в 20 лет
РИА «Новости»
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Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз конькобежцев России.

«Большую утрату понесла конькобежная семья - не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», - указали в некрологе.

Причина смерти воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку не указывалась.

Анастасия Середа в 2022 году стала победительницей Кубка России в составе эстафетной команды.

В декабре ушел из жизни легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров. Ему было 82 года. Макаров играл за «Спартак» в период с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды завоевывала золото на чемпионатах СССР.

Спортсмены
07 января 2024, 02:21
Главе Федерации биатлона Петербурга предлагали стать киллером
РИА «Новости»
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Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вспомнил, как после завершения спортивной карьеры он получил денежное, но незаконное предложение. В интервью РИА «Новости» спортсмен рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить 10 тысяч долларов», - рассказал Васильев.

Он понимал, что после этого выстрела следующей жертвой стал бы сам, поэтому отказался от предложения, несмотря на деньги. По словам Васильева, по этому поводу к нему тогда обратился другой бывший спортсмен, с которым он тогда и перестал общаться. Сейчас его уже нет в живых.

Заслуженный мастер спорта по биатлону и мастер спорта СССР по лыжным гонкам Дмитрий Васильев родился в Ленинграде. В 1984 году стал олимпийским чемпионом на Играх в Сараево, а в 1988 году победил на Олимпиаде в Калгари.

Ранее двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова сделала резкое заявление об участии россиян в грядущей Олимпиаде.

Она призвала «не вставать на колени» перед МОК и не ехать в Париж.

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