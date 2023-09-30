Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину на взвешивании
Шведский боксер Отто Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым на церемонии взвешивания перед боем. Поединок пройдет в Турции 30 сентября.
«Это выбор каждого, поэтому такое решение воспринял нормально. Кто-то не жмет руки, а кто-то жмет. Я просто проявил к Отто свое уважение, как и ко всем своим оппонентам. Но он решил все сделать иначе», - прокомментировал ситуацию Гассиев.
Валлин объяснил отказ от рукопожатия тем, что бокс не является дружеским мероприятием, на котором обязательно делать подобные жесты.
«Я уважаю Гассиева как боксера. Но я прибыл сюда, чтобы победить Мурата, а не дружить с ним. Прекрасно знаю все его сильные стороны и буду ждать ошибки. Мне кажется, я преподам сопернику урок», - подчеркнул он.
На профессиональном ринге Гассиев одержал 30 побед при одном поражении. В активе Валлина - 25 побед и одно поражение.