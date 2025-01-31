31 января 2025, 17:48

Швеция не поддержит бойкот матчей после возвращения российских хоккеистов

РИА «Новости»
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Сборная Швеции по хоккею не откажется от участия в Олимпийских играх или чемпионате мира после возвращения команды России на соревнования. Такое заявление в комментарии изданию Dagens Nyheter сделал председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Андерс Ларссон.

Он пояснил, что видит тенденцию для снятия с российских спортсменов ограничений для их будущего возвращения на мировую арену. Но сам это решение не поддерживает.

«Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернется к соревнованиям», - подчеркнул Ларссон.

Спортивный чиновник добавил, что решение о допуске российской сборной по хоккею к Олимпиаде 2026 года станет темой заседания правления IIHF 2-4 февраля.

В середине декабря главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в мировых соревнованиях зависит не только от позиции профильных федераций, но и мировой политической обстановки. По его словам, есть шанс, что обстановка изменится после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Отвечать на вопрос, может ли новый президент США вернуть россиян в международный спорт, Ротенберг отвечать отказался.

Спортсмены Швеция Хоккей Россия
31 января 2025, 13:34
МОК — это аферисты. Умар Кремлев заявил о коррупции спортивных чиновников
РИА «Новости»
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Действующее руководство Международного олимпийского комитета представляют собой сборище аферистов, которые под предлогом своего положения занимаются грабежом спортсменов. Об этом в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Глава IBA добавил, что считает действующее руководство МОК аферистами, которые пытаются внушить всем, словно они главная спортивная организация, принимающая основные решения. Но уже появились ассоциации, которые разорвали с МОК всякие соглашения.

В ходе интервью Кремлев заметил, что глава МОК Томас Бах превратил спортивные соревнования в череду конфликтов и коррупционных скандалов. В качестве примера он привел участие алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Глава IBA подчеркнул, что допуск спортсменки-трансгендера к женским соревнованиям МОК провел ради пиара и денег.

Он подчеркнул, что прошлым руководителем IBA был член исполкома МОК, что привело к воровству и коррупции.

«Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить», - заявил Кремлев.

Спортсмены Коррупция Бокс Чиновники Международный олимпийский комитет
31 января 2025, 07:15
Овечкин набрал три очка в проигранном матче НХЛ против «Оттавы»
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на чужом льду проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 1:0) в пользу хозяев в овертайме.

В составе столичного клуба заброшенной шайбой отметился капитан команды, 39-летний россиянин Александр Овечкин. Также на его счету две результативные передачи.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 876, он занимает второе место по этому показателю. Лидирует канадец Уэйн Гретцки - 894 гола.

«Вашингтон» также прервал серию из восьми матчей подряд с двумя и менее пропущенными шайбами за матч, которая стала для команды лучшей с сезона-2010/11.

Ранее НХЛ назвала дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. По мнению лиги, это может произойти уже 18 апреля в игре с «Питтсбургом».

НХЛ Александр Овечкин
31 января 2025, 00:47
Россиянин Пельмень победил в лиге пощечин Power Slap
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Российский атлет Василий Камоцкий, по прозвищу Пельмень одержал победу в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе. Его соперником был американец Лэйн Вирнс.

Схватка состоялась 30 января в Саудовской Аравии. Камоцкий во второй раз встречался с Вирнсом, которого прозвали Сумасшедший гаваец. Они боролись за титул лиги Power Slap, которую создал глава UFC Дана Уайт.

В нынешнем поединке судьи единогласно отдали победу россиянину. Камоцкий вышел на объявление решения с российским триколом в руках. После победы Пельмень заявил, что гордится своим успехом и теперь пусть все желающие забрать титул выстраиваются в очередь.

Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе в июне прошлого года. Он одержал вверх над соперником - поляком Камилом Марусащем. Россиянин победил после первой же пощечины.

США Спортсмены Саудовская Аравия UFC
30 января 2025, 11:56
«Помогает плохим людям убивать хороших». Боец UFC Магомедов — о футболисте Лионеле Месси
Global Look Press
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, восхитился Криштиану Роналду и раскритиковал Лионеля Месси. Об этом он заявил в интервью изданию Metaratings.

Магомедов сравнил португальского и аргентинского футболистов и сказал, что определить личность спортсмена можно не только по его игре на стадионе, но и по поступкам за пределами соревнований.

«Криштиану - большой пример, он помогает нуждающимся. Помогает многим, кто оказался в тяжелой ситуации. Много делал пожертвований. <…> А Месси, я видел, помогает плохим людям убивать хороших. Он спонсирует Израиль. А мы видели, что Израиль делает в Палестине», - сказал российский боец.

На прошлой неделе атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Стало известно, что боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал 200 тысяч долларов, а троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар получил 100 тысяч долларов.

Спортсмены UFC Криштиану Роналду

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