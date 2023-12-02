Шотландия сыграет с Германией в матче открытия Евро-2024 по футболу

Жеребьевка состоялась 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге. Евро-2024 начнется 14 июня и продлится до 14 июля в Германии. Матч открытия турнира состоится на «Альянц Арене». Сборные Венгрии и Швейцарии поборются с Германией и Шотландией за выход в 1/8 финала.

Игры чемпионата пройдут в таких городах, как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Кельн, Франкфурт, Лейпциг и других. В плей-офф турнира выйдут сборные, занявшие первое и второе места в группах. Финал состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Заключительный тур группового этапа квалификации Евро-2024 завершился 22 ноября. Сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата. Россия пропустила отборочный этап и не примет участие в турнире.