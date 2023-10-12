Шевченко поддержал УЕФА по решению о недопуске российских юношеских сборных на турниры

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«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры», - написал он.

По его словам, возрастная категория тут не имеет никакого значения. Шевченко назвал случившееся маленьким, но важным шагом. Союз европейских футбольных ассоциаций 10 октября заявил, что отменяет разрешение юношеским сборным РФ в нейтральном статусе участвовать в турнирах под своей эгидой.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эту новость. Он высказал мнение, что УЕФА таким образом показал свою слабость.