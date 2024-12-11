Шесть стран и три континента. Как пройдет ЧМ по футболу в 2030 году

У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева обнаружили рак, а также серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Игнатьев обратился к врачам с жалобами на боли и сильную одышку. По итогам диагностики у 84-летнего экс-тренера футбольной сборной выявили раковую опухоль в желудке. Также ему назначили терапию из-за проблем с сердцем.

Сам бывший тренер рассказал ТАСС , что ему провели операцию на желудке. Он опроверг информацию о раке, но подтвердил данные о проблемах со здоровьем.

«В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудке, серьезная, но не особо, чтобы кричать караул, и это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», - объяснил бывший наставник сборной.

Игнатьев стал тренером команды в 1996 году после отставки Олега Романцева. Он также тренировал олимпийскую сборную Ирака, московский клуб «Торпедо» и другие команды.

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