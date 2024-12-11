11 декабря 2024, 20:55

Шесть стран и три континента. Как пройдет ЧМ по футболу в 2030 году

Медиасток.рф
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Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил шесть стран организаторами чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В списке оказались Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.

На проведение турнира по совместным заявкам претендовали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Саудовская Аравия, Греция, Египет, Марокко, Испания и Португалия.

Две последних страны подавали заявку вместе с Украиной, но потом ее сменило Марокко. Саудиты тоже отказались от планов на проведение ЧМ: СМИ писали, что страна сомневалась в успешной конкуренции с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

В середине ноября стало известно, что Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях. Незадолго до этого команда поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов.

Спортсмены Футбол Сборная России по футболу
08 декабря 2024, 12:31
Экс-тренеру российской сборной по футболу диагностировали рак
РИА «Новости»
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У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева обнаружили рак, а также серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Игнатьев обратился к врачам с жалобами на боли и сильную одышку. По итогам диагностики у 84-летнего экс-тренера футбольной сборной выявили раковую опухоль в желудке. Также ему назначили терапию из-за проблем с сердцем.

Сам бывший тренер рассказал ТАСС , что ему провели операцию на желудке. Он опроверг информацию о раке, но подтвердил данные о проблемах со здоровьем.

«В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудке, серьезная, но не особо, чтобы кричать караул, и это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», - объяснил бывший наставник сборной.

Игнатьев стал тренером команды в 1996 году после отставки Олега Романцева. Он также тренировал олимпийскую сборную Ирака, московский клуб «Торпедо» и другие команды.

Ранее появились сообщения о том, что певцу Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию онкологического заболевания. Его администратор Елена Козырь заявила, что это недостоверная информация.

Болезни Футбол Сборная России по футболу
07 декабря 2024, 21:30
Гимнаст из Армении назвал преимущество соревнований без россиян
РИА «Новости»
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Спортсменам стало легче выигрывать медали без россиян, но жаль, что они пропускают крупные международные соревнования. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян.

«Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях. Но мы сами не сможем исправить ситуацию, чтобы вернуть ребят на крупные зарубежные старты», - сказал он.

По мнению Давтяна, спорт и политика должны быть по разным сторонам.

Спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске атлетов в нейтральном статусе.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявляла, что российские гимнастки больше никогда не выступят на международных соревнованиях без национального гимна и флага.

Армения Спортсмены Россия
07 декабря 2024, 08:57
Российский вратарь станет самым богатым в истории НХЛ
Unsplash
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Российский голкипер Игорь Шестеркин договорился о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом на странице в социальной сети X сообщил журналист Кевин Уикс.

По его информации, средняя зарплата Шестеркина в год составит 11,5 - 12 миллионов долларов. Это сделает россиянина самым высокооплачиваемым вратарем в истории заокеанской хоккейной лиги.

Текущий контракт Шестеркина с клубом, по которому ему платят 5,57 миллиона долларов в год, завершается в конце сезона-2024/25.

Шестеркину 28 лет, он защищает цвета «Рейнджер» с сезона-2019/20. Он провел 231 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 44 встречи в плей-офф.

В 2022 году россиянина удостоили «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

Ранее трое россиян заняли первые места в рейтинге лучших вратарей НХЛ.

НХЛ Хоккей
03 декабря 2024, 07:14
Названа дата реванша боксеров Бивола и Бетербиева
Freepik
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Ответный бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 22 февраля. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Первый поединок боксеров прошел в Эр-Рияде 13 октября, тогда Бетербиев одержал победу раздельным судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В настоящее время в активе 39-летнего Бетербиева 21 победа в 21 бою на профессиональном ринге, а 33-летний Бивол потерпел одно поражение при 23 победах.

Сразу после поединка Бетербиев заявил, что никаких оснований для проведения реванша с Биволом для него нет. По его мнению, результат боя не оставил сомнений в его победе.

Спортсмены

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