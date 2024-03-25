Читайте нас в:

В воскресенье столичный клуб обыграл «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 3:0. Овечкин забросил дважды и продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд.

«Шайба сама летит в ворота. В команде все хорошо понимают ситуацию, мы вели борьбу целый год и хотим продлить сезон играми в плей-офф», - сказал он.

Всего россиянин забросил 848 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, до снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 46 голов.

«Вашингтон» набрал 79 очков и расположился на восьмой строчке Восточной конференции. В плей-офф выходят восемь лучших команд.

В конце февраля Овечкин в грубой форме выругался на арбитра в матче с «Оттавой Сенаторз».