28 декабря 2023, 10:40

Шайба и пас Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Вашингтон Кэпиталс»

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Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Информация появилась на сайте Национальной хоккейной лиги.

Матч состоялся в Нью-Йорке на Мэдисон-Сквер-Гарден. Защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер забил два гола и совершил результативную передачу.

«Я не думаю, что показываю свой лучший хоккей. <…> К счастью, сегодня вечером шайба нашла меня, и я смог извлечь выгоду», - процитировала его пресс-служба НХЛ.

На счету российского нападающего Артемия Панарина были гол и результативная передача. Его признали второй звездой матча.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин совершил три броска в створ ворот. Ему не удалось набрать очков. Форвард команды Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями в матче.

В матче, состоявшемся в ночь на 22 декабря, Овечкин прервал безголевую серию , продолжавшуюся 14 матчей. Благодаря его шайбе «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом».

НХЛ Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
26 декабря 2023, 23:07
Уехавших в США шпажистов Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД России объявило в розыск титулованных шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту. Об этом свидетельствует карточка розыска в базе ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», - такие данные появились на сайте МВД.

Аналогичная информация размещена на имя Виолетта Бида.

Сергей Бида с супругой переехали в США в этом году, сейчас они проживают в Калифорнии. Сергей - серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта является серебряным призером Чемпионата мира в 2019 году. До отъезда Сергей числился в «Динамо» в звании прапорщика Росгвардии, Виолетта была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Довгия. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Спортсмены Суд Россия
26 декабря 2023, 17:41
Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Олимпиады на чемпионате мира
Unsplash
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Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Всемирной олимпиады из Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мальчик играл черными фигурами. На 34-м ходу он предложил ничью, но его соперник отказался. Фатальным оказался ход белым конем, после чего россиянин в семь ходов довел партию до победы.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира достигает одного миллиона долларов. В октябре школьник выиграл первенство Азии по блицу среди участников до восьми лет. Россиянин набрал максимум очков.

В начале декабря стало известно, что спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-при России и третье - в финале Блиц Гран-при России.

Спортсмены Россия Узбекистан Азия
26 декабря 2023, 16:19
«Хочу жить в России». Головин заявил, что скучает по пельменям и русскому менталитету
РИА «Новости»
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Игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине. Спортсмен рассказал об этом на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране», - отметил футболист.

Он добавил, что ему не хватает менталитета и открытости русских людей. Европейцы мыслят по-другому. В этом нет ничего плохого, но все же непривычно, добавил Головин. Он также назвал блюдо, по которому скучает больше всего.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет», - рассказал спортсмен.

Футболист представляет «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил пять голов и отметился двумя результативными подачами. В России Головин выступал за ЦСКА, в составе которого стал чемпионом страны.

В 2023 году Александра Головина признали лучшим игроком сентября «Монако». За него проголосовали 58% болельщиков.

Спортсмены Европа Россия
26 декабря 2023, 16:03
Путин подписал закон о турнире «Игры будущего — 2024»
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который состоится в Казани в 2024 году. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Соревнования пройдут с 21 февраля до 3 марта. Цель турнира - популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Еще одной задачей соревнований стало укрепление сотрудничества между тренерами и спортсменами.

Закон также установил полномочия организатора турнира, федеральных и региональных органов власти и принимающей стороны. Документ определил периодичность проведения мероприятий в рамках турнира.

Ранее Путин заявил, что Москва ожидает участия спортсменов из стран СНГ в «Играх будущего». Глава государства напомнил, что гуманитарное сотрудничество включает физическую культуру и спорт. Турнир в Казани включит фиджитал-хоккей, битву роботов, гонки дронов и Dota2.

Спортсмены Законы Казань Владимир Путин Технологии

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