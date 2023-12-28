Шайба и пас Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Вашингтон Кэпиталс»
Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Информация появилась на сайте Национальной хоккейной лиги.
Матч состоялся в Нью-Йорке на Мэдисон-Сквер-Гарден. Защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер забил два гола и совершил результативную передачу.
«Я не думаю, что показываю свой лучший хоккей. <…> К счастью, сегодня вечером шайба нашла меня, и я смог извлечь выгоду», - процитировала его пресс-служба НХЛ.
На счету российского нападающего Артемия Панарина были гол и результативная передача. Его признали второй звездой матча.
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин совершил три броска в створ ворот. Ему не удалось набрать очков. Форвард команды Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями в матче.
В матче, состоявшемся в ночь на 22 декабря, Овечкин прервал безголевую серию , продолжавшуюся 14 матчей. Благодаря его шайбе «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом».