09 июня 2024, 07:09

Шатаут Бобровского помог «Флориде» начать финал Кубка Стэнли с победы

РИА «Новости»
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Клуб «Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 3:0(1:0, 1:0, 1:0).

У хозяев льда голами отметились Картер Верхаге, Эван Родригес, и Ээту Луостаринен.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил все 32 броска и оформил шатаут, ставший для него третьим в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 42-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.

Также россиянина признали первой звездой завершившейся встречи.

В серии до четырех побед счет стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч состоится в ночь на 11 июня в Санрайзе.

Ранее российский голеадор «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда.

НХЛ Флорида
08 июня 2024, 15:25
Плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России установили в Париже
РИА «Новости»
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На одной из улиц Парижа появился официальный рекламный плакат предстоящих Олимпийских игр с изображением российской спортсменки Елены Исинбаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, для фотографии дизайнеры использовали фотографию Исинбаевой с Олимпийских игр-2008, когда россиянка выиграла золотую медаль.

Автором плаката стала компания Iceberg, материалы презентовали еще в мае 2020 года по заказу департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта «Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени». Также этот плакат можно обнаружить на официальном сайте компании в презентации работ к Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в индивидуальном нейтральном статусе без гимна, флага и любой национальной символики. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет
08 июня 2024, 12:53
Большинство обвинений против Дворковича сочли необоснованными в FIDE
РИА «Новости»
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Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации назвала необоснованными большую часть обвинений против президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Ранее стало известно, что Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР). Саму ФШР на два года лишили членства в FIDE после жалобы Федерации шахмат Украины в связи с деятельностью в Крыму, Херсонской области, ЛНР и ДНР.

«FIDE признает решение первой инстанции дисциплинарной комиссии по вопросу обвинений FIDE Аркадия Дворковича и ФШР. Мы воздержимся от комментариев, пока дело не рассмотрит апелляционный суд», - заявили в пресс-службе.

После начала специальной операции FIDE запретила россиянам принимать участие во всех командных соревнованиях под своей эгидой.

Россия
07 июня 2024, 23:39
Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
РИА «Новости»
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Вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно запрещен выезд из России. Об этом сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей жены голкипера изданию «Спорт-экспресс».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны», - заявил Шилов.

При этом юрист не стал подтверждать или опровергать информацию по размеру задолженности Сафонова бывшей супруге.

Ранее стало известно, что переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва, из-за того что футболисту запретили покидать Россию. По сообщению Telegram-канал Baza, голкипер задолжал бывшей супруги алименты на сумму 60 миллионов рублей. По словам Максима Шилова, Сафонов предпринимает «все возможные и невозможные действия», чтобы не выплачивать долг.

Долги Запреты Футбол Россия
07 июня 2024, 17:30
Переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва
Global Look Press
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Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, решение об ограничении на выезд вынесли 6 июня. В феврале спортсмен проиграл суд бывшей жене Анастасии, с которой развелся в 2021 году. Сафонова обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначальная сумма составляла 14 миллионов рублей, однако после перерасчета она выросла до 60 миллионов рублей.

«Матвей Евгеньевич предпринимает все возможные и невозможные действия для того, чтобы это решение не исполнять», - заявил юрист бывшей жены спортсмена Максим Шилов.

В 2021 году футболист обвинил свою жену в краже 800 тысяч рублей со своей карты. По словам девушки, спортсмен сам перевел эти деньги на ремонт квартиры. Ее семья заподозрила, что он сделал это, чтобы не платить алименты.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России проведет матч со сборной Беларуси.

Писатель Платон Беседин высказал мнение, что ПСЖ для Сафонова - прекрасный шанс для профессионального роста. Кроме того, это великолепная реклама для чемпионата России.

Спортсмены Футбол Россия

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