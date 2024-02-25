«Шанхай Шэньхуа» выиграл первый трофей в Китае под руководством Слуцкого

Китайский клуб под руководством российского наставника одержал победу над «Шанхай Порт» со счетом 1:0. Мяч в ворота противника забил анголец Сефас Малеле.

Слуцкий начал работать с шанхайским клубом в конце декабря 2023 года. До этого тренер возглавлял самарскую команду «Крылья Советов», «Москву», столичный ЦСКА, казанский «Рубин», английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Слуцкий также тренировал сборную России в 2015–2016 годах.

Китайскую команду «Шанхай Шэньхуа» создали в 1993 году. В 2000-х годах ее наставником тоже был россиянин - Валерий Непомнящий.

Ранее издание Sohu взяло у Слуцкого интервью и выяснило, почему он не стал приглашать в команду футболиста Артема Дзюбу. Тренер рассказал, что давно дружит с нападающим «Локомотива», но у спортсмена еще не закончился контракт с московским клубом. В качестве еще одной причины Слуцкий назвал возраст футболиста.