Шахматисты из России и Норвегии разделили титул чемпиона мира по блицу

Оба гроссмейстера показали высокий уровень мастерства.

«Впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами», - заявили в FIDE.

Это решение приняли после того, как каждый из соперников одержал по две победы в финальных партиях. После этого шахматисты сыграли еще три дополнительные партии, которые закончились вничью.

В результате Карлсен предложил Непомнящему разделить победу на турнире. Россиянин согласился.

До этого Непомнящий рассказал в соцсетях, что его оштрафовали за нарушение дресс-кода на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке, добавив смеющиеся эмодзи в свой пост, сообщило издание Ura.ru.

В конце декабря 2024 года 18-летний российский шахматист Володар Мурзин победил на чемпионате мира по быстрым шахматам, заработав 10 очков по итогам 13 сыгранных партий. Молодого гроссмейстера с победой по рапиду уже поздравил президент РФ Владимир Путин, отметивший, что ему приятно видеть, как российские спортсмены заняли все три места на пьедестале почета.