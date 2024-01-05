Сейвы голкипера Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в НХЛ

Международная шахматная онлайн-платформа Сhess.com (заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры) отстранила от призовых турниров российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина и запретила ему любую деятельность на сайте из-за гуманитарных поездок россиянина в зону СВО. Об этом сам шахматист рассказал в Telegram-канале Сергея Карякина.

По словам Хисматуллина, зарубежная пресса заинтересовалась им после турнира чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде, где один из соперников - польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда - отказался пожимать ему руку.

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», - рассказал шахматист.

Хисматуллин заявил, что уважает право Дуды таким образом выразить несогласие с действиями соперника вне шахматной доски. Он попросил журналистов не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и польскую нацию в целом.

Хисматуллин признался, что в следующей игре снова протянет руку поляку, потому что такие принципы и нормы спортивного поведения он впитал с детства и не собирается их менять. Писать заявление в комиссию по этике ФИДЕ и требовать дисквалификации Дуды он не будет.

«Поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», - добавил шахматист.

В среду, 3 января, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда не стал пожимать руку Хисматуллину перед матчем. По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Игра завершилась ничьей.