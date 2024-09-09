09 сентября 2024, 01:47

Сербы проиграли датчанам в Лиге наций УЕФА

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Футбольная сборная Дании обыграла сербов во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Встречу провели в Копенгагене, она закончилась со счетом 2:0.

Мячи забили футболисты Альберт Гренбэк и Юссуф Поульсе на 36-й и 61-й минутах.

Сборная Дании имеет 6 очков и занимает лидирующую позицию в квартете, после нее расположились команды Испании, Сербии и Швейцарии.

Ранее футбольная сборная Сан-Марино в рамках матча Лиги наций обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Это победа стала первой за 20 лет и второй за всю историю команды. В последний раз она побеждала в апреле 2004 года. Игру завершили со счетом 1:0.

Дания Спортсмены Футбол Сербия
09 сентября 2024, 01:12
Первая ракетка мира Синнер впервые в карьере стал победителем US Open
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Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу на встрече с американцем Тейлором Фритцем в финальной игре US Open. Матч провели в Нью-Йорке, он закончился со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

Синнеру 23 года, он возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в июне. Спортсмен 16 раз побеждал на турнирах под эгидой организации, он в первый раз стал победителем US Open и во второй раз победил в турнире Большого шлема. В этом году Синнер выиграл Australian Open, а в прошлом получил Кубок Дэвиса.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру и покинул US Open. Россиянин уступил в четырех сетах - 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. После игры на пресс-конференции он высоко отозвался об оппоненте, назвав его одним из лучших игроков в мире.

Спортсмены Нью-Йорк Рейтинги Теннис
08 сентября 2024, 23:02
Петербургский «Зенит» в товарищеском матче обыграл казахстанский «Кайрат»
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Петербургский «Зенит» обыграл в товарищеском матче казахстанский «Кайрат». Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе сине-бело-голубых дублем отметился Лусиано Году, он забил на 73-й и 78-й минутах. Еще по одному голу на свои записали Александр Ерохин и Матео Кассьерра. За «Зенит» дебютировал нападающий Александр Соболев, перешедший из московского «Спартака». Он вышел с первых минут, его заменили на 86-й.

Ранее «Спартак» сделал предложение «Ростову» о покупке опорного полузащитника Данила Глебова. Ростовский клуб попросил за своего футболиста 10 миллионов евро, но москвичи попросили снизить цену до восьми миллионов.

Казахстан Санкт-Петербург Спортсмены Россия
08 сентября 2024, 15:25
Сборная России вернулась из Ханоя в Москву
РИА «Новости»
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Сборная России по футболу вернулась из Ханоя в аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Спортсмены прибыли на родину 8 сентября.

«Мы приземлились дома», - написали представители сборной.

Накануне команда Валерия Карпина должна была сразиться в товарищеском матче со сборной Таиланда. Игру отменили из-за непогоды: МЧС Вьетнама предупредило гостей и жителей столицы об угрозе тайфуна «Яги».

В четверг российская сборная провела товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Матч завершился победой команды Карпина со счетом 3:0.

Российские футболисты не смогли сразу отправиться домой из-за разбушевавшейся стихии. Авиасообщение прекратили в тот же день, когда сообщили об отмене матча с Таиландом.

Спортсмены Футбол Таиланд Сборная России по футболу Вьетнам Москва
08 сентября 2024, 15:16
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже
Global Look Press
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Российские атлеты выиграли 64 медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. На счету соотечественников 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых награды.

Параатлеты выступили в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо. Всего Международный паралимпийский комитет допустил до состязаний 88 россиян. Они участвовали в Играх в нейтральном статусе.

Церемония закрытия Паралимпиады стартует в 21:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». Атлеты из России получили приглашения.

Победителем в общекомандном зачете на летних Паралимпийских игр в Париже стал Китай. Сборная завоевала 196 медалей, 86 из них - золотые. На втором месте оказалась Великобритания. Спортсмены из Соединенного Королевства получили 45 наград.

Спортсмены Париж

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