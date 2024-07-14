Сербский теннисист Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд

В финале Уимблдона-2024 в трех сетах его обыграл испанский теннисист Карлос Алькарас.

Джокович - семикратный чемпион Уимблдона. В этом году на турнире сербский спортсмен вышел в 10-й финал травяного «Шлема». До этого он терпел поражения в решающих матчах - в 2013 году с Энди Марреем и в 2023 году с Карлосом Алькарасом.

Он также проигрывал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open. При этом Джокович не лишится статуса второй ракетки мира.

В полуфинале Уимблдона серб разозлил публику. Бурную реакцию вызвал его фирменный жест - «игра» на воображаемой скрипке после победы.