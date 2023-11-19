Сербии сыграла вничью с Болгарией и вышла в финальную часть Евро-2024

В команде гостей голы на счету Георгия Русева и Кирила Десподова, они забили на 59-й и 69-й минутах матча. В составе сербской сборной мячи забили Милош Велькович на 17-й минуте, и футболист московского «Спартака» Сржан Бабич. Он сравнял счет на 82-й минуте. Благодаря этому сербская национальная команда прошла квалификацию и попала в финальную часть Евро-2024, оказавшись на второй строчке с 14 очками.

Первую строку в группе занимает сборная Венгрии, которая набрала на групповом этапе 18 очков. Венгрия в домашнем матче победила Черногорию со счетом 3:1. Сборная Армении сыграла с командой Уэльса со счетом 1:1.

Отборочный цикл прошли 17 команд из 24. Хозяйкой турнира в 2024 году будет Германия.