02 февраля 2024, 07:50

Семикратный чемпион «Формулы-1» перейдет в «Феррари»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Семикратный чемпион мира в классе автомобилей «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон с 2005 года начнет выступление в составе «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба гоночной команды.

Остаток сезона-2023/24 гонщик проведет в «Мерседесе», за который он выступает с 2013 года.

«С этой командой я провел потрясающие 11 лет. Очень горжусь тем, что нас удалось достичь. Эта команда была огромной частью моей жизни с 13 лет, это место, где я вырос», - сказал Хэмилтон.

С 2007 по 2013 год Хэмилтон защищал цвета «Макларена» и завоевал чемпионский титул в 2008 году. После этого он перешел в «Мерседес», в которого шесть раз стал чемпионом мира.

Британец является лидером «Формулы-1» по победам (103), подиумам (195) и поулам (104).

Ранее стало известно, что глава «Мерседеса» Тото Вольф продлил соглашение с компанией на три года.

Формула 1
01 февраля 2024, 16:34
Мнение Рудковской о тренере фигуристки Валиевой сочли некомпетентным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заявившая, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна взять на себя вину за отстранение своей ученицы Камилы Валиевой, продюсер Яна Рудковская столкнулась с резкой отповедью заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ее слова привел сайт Sport24.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать!» - потребовала Тарасова.

Тренер Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению Камилы Валиевой встала на сторону своей ученицы. Она подчеркнула, что к фигуристке у нее нет никаких вопросов и она продолжит ей помогать.

Тренер подчеркнула, что, судя по ужасному вердикту, в ходе разбирательства за спортсменку никто не заступился.

На мнение Тутберидзе отреагировала Рудковская. Она обвинила тренера в высокомерии и подчеркнула, что вина за судьбу ученицы лежит прежде всего на учителе.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой CAS вынес решение в минувший понедельник, 29 января. Спортсменке запретили участвовать соревнованиях четыре года начиная от 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев учел решение CAS и аннулировал все результаты Валиевой на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате Европы 2022 года. В результате сборная России по фигурному катанию опустилась с первого места на третье в олимпийском зачете, а спортсменка потеряла золотую медаль первенства.

Фигурное катание Россия Яна Рудковская Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
01 февраля 2024, 11:56
Валиевой сообщили о положительной допинг-пробе во время соревнований
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российской фигуристке Камиле Валиевой рассказали о положительной допинг-пробе прямо в день выступления с короткой программой на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщил The Times со ссылкой на источник.

«Валиеву уведомили о положительной допинг-пробе лишь 6 февраля 2022 года, а к тому времени программа фигурного катания на Олимпиаде уже шла полным ходом», - уточнили авторы материала.

Российская фигуристка выступила в командном турнире. Новость о положительном результате допинг-пробы не помешала ей хорошо выступить. В результате российские фигуристы в командном турнире взяли золото Олимпийских игр в Пекине. Но медаль у спортсменов отобрали после того, как спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Первое место в командном турнире отдали США, второе присвоили Японии. Бронзу оставили за Россией. Также Международный союз конькобежцев лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года. Первое место отдали ее коллеге по льду Анне Щербаковой.

США Спортсмены Золото Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
31 января 2024, 19:05
Тутберидзе заявила, что у нее нет вопросов к лишенной медалей Валиевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации россиянки Камилы Валиевой сроком на четыре года, а также о лишении ее наград, полученных с 25 декабря 2021 года. Наставница заявила, что продолжит поддерживать фигуристку.

«К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одаренная спортсменка», - написала Тутберидзе в Instagram*.

Тренер усомнилась, что на слушаниях CAS хоть кто-то отстаивал интересы россиянки. Она подчеркнул, что хуже вынесенного вердикта «и быть не могло».

Валиева сдала допинг-пробу 25 декабря 2021 года, когда проходил чемпионат России по фигурному катанию. После окончания командного турнира на ОИ-2022, на котором золото досталось российским фигуристам, стало известно, что в пробе спортсменки присутствовал запрещенный препарат.

Накануне Международный союз конькобежцев сообщил, что Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года. Награду наивысшей пробы отдали Анне Щербаковой.

*Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Этери Тутберидзе Камила Валиева
31 января 2024, 17:24
Без России любые крупные турниры будут ущербны — Путин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спорт великих достижений очень коммерциализирован, заявил президент Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе. По мнению главы государства, любые ограничения в этой сфере тождественны ограничениям прав человека, сообщило РИА «Новости».

«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», - заметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия будет всячески поддерживать спорт и развивать свои площадки. Также глава государства выразил уверенность, что без российских атлетов любые турниры будут неполноценными.

«Без России крупные соревнования становятся ущербными», - указал Путин.

Несколько днями ранее CAS принял решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским спортсменам третье место по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине, отобрав выигранное золото.

Россия Владимир Путин

Новости по теме