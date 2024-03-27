27 марта 2024, 00:58

Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память погибших в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Футболисты сборной Франции и Чили почтили память погибших в теракте в Crocus City Hall минутой молчания. Перед началом товарищеского матча игроки собрались в центре поля.

Как ранее рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло радиостанции Europe 1 , «когда происходят такие события, необходима большая солидарность с русским народом».

По его словам, французская организация полностью солидарна с россиянами и коллегами в РФ. Минута молчания перед началом встречи - это выражение поддержки и соболезнований народу России от мирового футбольного сообщества.

Товарищеский матч начался на стадионе «Велодром» в Марселе.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил военнослужащих , участвовавших в задержании террористов, которые напали на Crocus City Hall. Он поблагодарил военных, добавив, что благодаря их работе радикалы понесут заслуженное наказание.

Футбол Россия Франция Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 08:08
Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Швентек на турнире WTA
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Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Польши Игу Швентек (первая ракетка мира) в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Майами. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу российской спортсменки.

По итогам этого матча Александрова вышла в четвертьфинал, где встретится с Джессикой Пегулой (США).

Россиянке 29 лет, она находится на 16-й строчке рейтинга WTA. Ее лучший результат в карьере - выход в четвертый круг Уимблдона.

Находящейся на первой строчке рейтинга WTA Иге Швентек 22 года. Под эгидой теннисной организации она завоевала 19 титулов.

Турнир в США проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд составляет почти 9 миллионов долларов.

Ранее Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в ОИ в Париже в нейтральном статусе.

Теннис
25 марта 2024, 07:12
«Шайба сама идет в ворота». Овечкин — о результативности в НХЛ
Unsplash
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что в его результативной серии в НХЛ шайба практически самостоятельно идет в чужие ворота. Слова хоккеиста привел ESPN.

В воскресенье столичный клуб обыграл «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 3:0. Овечкин забросил дважды и продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд.

«Шайба сама летит в ворота. В команде все хорошо понимают ситуацию, мы вели борьбу целый год и хотим продлить сезон играми в плей-офф», - сказал он.

Всего россиянин забросил 848 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, до снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 46 голов.

«Вашингтон» набрал 79 очков и расположился на восьмой строчке Восточной конференции. В плей-офф выходят восемь лучших команд.

В конце февраля Овечкин в грубой форме выругался на арбитра в матче с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ Александр Овечкин
23 марта 2024, 22:03
Минуту молчания объявили перед матчем «Црвена Звезда» — «Зенит»
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Матч между сербской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» начали с минуты молчания в память погибших в ходе теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Игра проходит в Белграде. Обе команды вышли на поле в траурных повязках. На трибунах фанаты вывесили баннер с надписью «Москва 22.03. Скорбим».

В сообществе фанатов «Цревны» болельщиков просили прийти на стадион заранее, чтобы подготовить совместную с болельщиками из Санкт-Петербурга акцию поддержки. Также трибуны исполнили песню «Катюша».

Ранее болельщики «Црвены Звезды» призвали заполнить арену до отказа.

«Когда нашим братьям тяжело, они должны видеть всю возможную поддержку, которую можем им оказать», - заявили они.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. Согласно последним данным, в ходе теракта погибли уже 133 человека.

Красногорск Санкт-Петербург Фанаты Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 09:51
Матч между сборными России и Парагвая отменили после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Москве отменили товарищеский матч российской сборной против команды Парагвая, запланированный на 25 марта. Игра не состоится из-за теракта в Crocus City Hall, сообщили в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», - говорится в сообщении.

Представители РФС пояснили, что команды перенесли встречу на более позднюю дату. Болельщикам пообещали вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме.

Позже РФС разместит инструкцию по возврату билетов.

В пятницу вечером в Красногорске в концертном зале Crocus City Hall несколько вооруженных мужчин напали на посетителей. Террористы в упор расстреливали людей, пришедших на рок-концерт коллектива «Пикник». В результате погибли свыше 60 человек, еще более 100 - получили ранения. В больницах находятся 118 взрослых и трое детей.

Спортсмены Футбол Москва Стрельба в Crocus City Hall

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