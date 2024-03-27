Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память погибших в Crocus City Hall

Как ранее рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло радиостанции Europe 1 , «когда происходят такие события, необходима большая солидарность с русским народом».

По его словам, французская организация полностью солидарна с россиянами и коллегами в РФ. Минута молчания перед началом встречи - это выражение поддержки и соболезнований народу России от мирового футбольного сообщества.

Товарищеский матч начался на стадионе «Велодром» в Марселе.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил военнослужащих , участвовавших в задержании террористов, которые напали на Crocus City Hall. Он поблагодарил военных, добавив, что благодаря их работе радикалы понесут заслуженное наказание.