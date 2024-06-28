Сборной Грузии по футболу пообещали 10 млн евро за победу над Испанией

Недавно он поздравил национальную команду с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За прорыв политик подарил спортсменам 10 миллионов евро.

Также он обещал подарить сборной такую же сумму за победу в следующем матче. Авторы материала уточнили, что Иванишвили является самым богатым человеком в Грузии. Согласно Forbes, его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

Накануне стало известно о победе Грузии в матче последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024 против Португалии. Встреча закончилась со счетом 2:0. Сборная Грузии стала дебютантом на Евро-2024. Как заметил писатель Платон Беседин в колонке 360.ru, футболисты не показали чего-то выдающегося.