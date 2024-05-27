Сборная России вышла на второе место в рейтинге IIHF

Владельцем футбольного клуба «Зенит» мог стать ВТБ в середине 2000-х годов. Об этом «Фонтанке» рассказал президент-председатель правления банка Андрей Костин.

Он отметил, что предприниматель Владимир Коган предлагал ему купить 100% акций «Зенита», но его отговорил от этого глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: „Послушай, ну я питерец, отдай „Зенит“ <…>. Я не стал спорить, и „Зенит“ перешел „Газпрому“», - вспомнил президент-председатель ВТБ.

Костин указал, что вопрос футбольного клуба не был для него принципиальным, поэтому он уступил «Зенит» «Газпрому».

«Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское „Динамо“», - добавил он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал победу сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу. По его словам, команда смогла достичь значительных успехов благодаря труду футболистов и тренеров. Он добавил, что как петербуржцу ему приятно было узнать о победе «Зенита».