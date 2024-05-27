Сборная России вышла на второе место в рейтинге IIHF
Мужская сборная России по хоккею, которая с 2022 года не принимает участие в международных турнирах, вышла на второе место рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Лидерство сохранила Канада - 4100 очков, у России - 4065 очков, у Финляндии - 3955, четвертое место заняли чехи, победившие на завершившемся на прошлой неделе Чемпионате мира - 3945 очков. Сборная Швейцарии, обладатель серебряных медалей турнира, замыкает «пятерку» лидеров - 3945 очков.
IIHF обновила рейтинг в понедельник по завершении Чемпионата мира, который пошел в Чехии.
Ранее стало известно, что сборная РФ по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF (Международная федерация киберспорта). Причиной это решения стал запрет на использование российского флага и исполнение гимна. Турнир, призовой фонд которого составит 210 тысяч долларов, пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.