Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА без участия в мировых матчах

Судя по показателям, в ней не учли последний товарищеский матч с командой Белоруссии, который прошел в Москве 7 июня и принес российской сборной победу со счетом 4:0.

Первое место сохранил действующий чемпион мира и победитель чемпионата на Кубок Америки - сборная Аргентины - с результатом 1901,48 балла. На второй строчке обосновалась команда Франции с 1845,91 балла в активе. Замкнули тройку поднявшиеся после победы на чемпионате Европы испанцы с результатом 1835,67 балла.

Из топ-10 вылетела сборная Хорватии. Она уступила свое место команде Колумбии, которая поднялась сразу на три позиции, дойдя до финала Кубка Америки. В активе сборной латиноамериканской страны 1669,44 балла.

В конце июня стало известно, что Валерий Карпин сохранил за собой пост главного тренера сборной России по футболу до конца 2028 года. Российский футбольный союз подписал с ним новый контракт.