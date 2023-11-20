Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче

Матч прошел на стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде, который заполнили 45 тысяч болельщиков.

В составе российской команды голами отметились Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74) и Андрей Мостовой (78). Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал пенальти.

Это была первая очная игра национальных команд в истории. Сборная СССР встречалась с «островитянами» на Олимпийских играх в 1980 году и победила со счетом 8:0.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в 2023 году. Ранее россияне в товарищеских матчах обыграли Ирак (2:0) и Камерун (1:0), а также сыграли вничью с Египтом (2:2), Катаром (1:1) и Кенией.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.