Сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии

«С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили», - рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы российские стадионы не пустели, играть у себя, ведь многие регионы страны хотели бы увидеть игру сборной. Поэтому и нужны домашние матчи с приглашенными командами.

Матч с сербами будет четвертым по счету для российской сборной. После отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за конфликта на Украине она проводит только товарищеские матчи. Россияне уже сыграли с командами Ирака, Камеруна и Кубы.

Ранее заместитель генсека РФС Эрика Сурикова рассказала, что сборную России по футболу оснастят формой с элементами национального фольклора. Ее производством займется отечественная компания Jogel. По ее словам, уже в марте следующего года футболисты выйдут на поле в новой форме.