Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

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В последнем матче команда Валерия Карпина разгромила сербов со счетом 4:0. Зарубежная команда опустилась с 32-й на 33-ю позицию. Матч учли в рейтинге ФИФА. Сейчас в активе сборной России 1504,02 балла.

Лидерскую позицию сохранили действующие чемпионы мира - аргентинцы. Второе место занимает Франция, третье - Бельгия.

Россия отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), так как в этом случае «не получит автоматического допуска никуда», заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.