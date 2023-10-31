Сборная России по хоккею в случае допуска попадет в одну группу с США на ОИ-2026

Организация обнародовала список с составом групп олимпийского турнира и квалификационных раундов.

Согласно опубликованному IIHF перечню, в первую группу попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. Во второй группе числятся три страны: Финляндия, Германия и Чехия. В третьей оказались Россия и США. С ними также сыграют победители квалификационных раундов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал незыблемыми олимпийские ценности. По его словам, российские спортсмены всегда уважали принципы равноправия и честной спортивной борьбы на Олимпиадах. Глава государства добавил, что соревнования раньше помогали сплачиваться всем странам, но сейчас международные игры превратились в «привилегию» и политический инструмент.

Сборная Росси по хоккею будет в одной группе с США в случае, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея (IIHF).