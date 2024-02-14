Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве

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«Игра состоится в Москве на стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе», - уточнили в РФС.

В пресс-службе союза добавили, что результаты встречи будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Также 21 марта на этом же стадионе состоится встреча российской сборной с командой из Сербии. О старте продаж билетов на оба матча объявят дополнительно.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Сербия - 34-ю. Россия расположилась в этом списке на 38-й позиции.