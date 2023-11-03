Сборная России по футболу сыграет с командой Кубы в Волгограде

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Сборные России и Кубы встретятся на поле стадиона «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Российская национальная команда провела две товарищеские встречи в октябре 2023 года. Команда сыграла с футболистами из Камеруна в Москве 12 октября. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу России.

Во второй товарищеской игре сборная встретилась с командой Кении. Футболисты сыграли вничью - 0:0.

После товарищеских матчей с Камеруном и Кенией Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА. Российская национальная команда набрала 1497,63 балла. Первые три строчки заняли Аргентина, Франция и Бразилия.