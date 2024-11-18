18 ноября 2024, 22:05

Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2026

РИА «Новости»
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Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях, сообщил Sport24.

Жеребьевка состоится 13 декабря в Швейцарии, а европейский отборочный турнир пройдет с марта 2025 года по март 2026 года. В рамках последнего пройдут 192 матча группового этапа с участием 54 сборных, а не 55.

Таким образом, по информации журналистов, сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2026. Организаторы не допустили команду до жеребьевки отборочного раунда.

Незадолго до этого сборная России поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов. Проигравшая сборная после поражения отправилась в бары Краснодара.

Футбол Сборная России по футболу
18 ноября 2024, 07:56
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»
РИА «Новости»
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Клуб «Вашингтон Кэпиталз» на чужой площадке обыграли «Вегас Голден Найтс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости одержали победу со счетом 5:2.

В составе столичного клуба тремя голами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 176-м в карьере, в которых он отметился двумя голами и более. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйн Гретцки (189 матчей).

Для Овечкина этот хет-трик стал 31-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист записал на свой счет 23 очка (13 голов и 10 передач) в 17 проведенных матчах. Россиянин забросил 866-ю шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 28 голов.

Для «Вашингтона» победа над «Вегасом» на чужой площадке стала первой в рамках чемпионатах НХЛ.

Хоккей Александр Овечкин
17 ноября 2024, 18:36
Тренер Каминский назвал цирком поступок Халили и Серохвостова на финише гонки
Freepik
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Карим Халили и Даниил Серохвостов устроили «цирк», решив исход гонки Международной лиги клубного биатлона с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Об этом ТАСС заявил старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

Серохвостов и Халили финишировали вместе, после чего решили выбрать победителя через игру на руках. Победу одержал Халили. Он занял первое место, а призовые полтора миллиона рублей биатлонисты разделили пополам.

Каминский назвал произошедшее неуважением к серьезным соревнованиям. Тренер не обсуждал произошедшее с Серохвостовым, членом его группы, однако поговорил с ветеранами биатлона.

«Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной», - сказал Каминский.

Ранее биатлонистка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Золото завоевала россиянка Виктория Сливко.

Россия Биатлон
17 ноября 2024, 11:13
Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC
Global Look Press
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Чемпион в тяжелом весе Джон Джонс одержал победу над Стипе Миочичем на турнире по смешанным единоборствам UFC 309. Об этом сообщил «Чемпионат».

Бой состоялся в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке и продлился три раунда. В последнем Миочич оказался в канвасе после удара соперника ногой с разворота. Джонс принялся его добивать, и судья остановил бой после нокаута.

Победитель пожал руку и передал свой пояс избранному президенту США Дональду Трампу, а также отпраздновал победу фирменным танцем республиканца. Джонс впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

После поединка Джонс рассказал, что Миочич проявил стойкость и шел вперед, несмотря на жесткие удары.

«Когда доводишь такие удары, а человек просто дальше прет, это обескураживает. Но кик в корпус… ты его почувствуешь, каким бы стойким ты ни был», - рассказал спортсмен.

Ранее легендарный боксер Майк Тайсон проиграл бой в Арлингтоне. Блогер Джейк Пол одержал над ним победу со счетом 79-73.

США Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA
16 ноября 2024, 15:45
Овечкин повторил достижение Горди Хоу 56-летней давности
РИА «Новости»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Игоря Ларионова по числу заброшенных шайб в НХЛ в 39-летнем возрасте. В текущем сезоне нападающий провел 16 игр и набрал 20 очков (10+10 по системе «гол плюс пас). Среди россиян в той же возрастной категории забивал лишь Сергей Федоров, забросивший 11 шайб в 52 матчах сезона-2008/2009.

Игорь Ларионов записал на свой счет девять шайб в сезоне -1999/2000. Учитывая, что Овечкин провел лишь 16 игр, он может превзойти достижение Федорова и стать самым результативным в истории НХЛ среди россиян старше 39 лет.

В субботу в матче против «Колорадо Эвеланш» Александр Овечкин повторил достижение легендарного Горди Хоу, державшееся 56 лет. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» лишь вторым в истории среди игроков 39 смог набрать более 20 очков в 16 играх со старта чемпионата НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу за столько же игр записал в свой актив 24 очка.

Россиянин продолжает забрасывать шайбы - он значительно сократил отставание от лучшего в истории НХЛ бомбардира, Уэйна Гретцки. До его рекорда Овечкину осталось записать на свой счет 31 гол.

США НХЛ Спортсмены Хоккей Рекорды Россия Александр Овечкин

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