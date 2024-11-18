Жеребьевка состоится 13 декабря в Швейцарии, а европейский отборочный турнир пройдет с марта 2025 года по март 2026 года. В рамках последнего пройдут 192 матча группового этапа с участием 54 сборных, а не 55.

Таким образом, по информации журналистов, сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2026. Организаторы не допустили команду до жеребьевки отборочного раунда.

Незадолго до этого сборная России поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов. Проигравшая сборная после поражения отправилась в бары Краснодара.