Сборная России по футболу одержала победу над командой Камеруна

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В товарищеском матче отличился Федор Чалов, он забил мяч на 40-й минуте. Для форварда ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести играх. По ходу матча российские футболисты отправили в ворота противника еще два мяча, но их не засчитали из-за положения вне игры.

Итог матча между сборными России и Камеруна учтут в рейтинге Международной федерации футбола. Российская сборная занимает 39 строчку, у команды Камеруна 41 место.

Национальные сборные России и Кении встретятся на товарищеском матче по футболу 16 октября в Турции. По данным Российского футбольного союза, игра состоится в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Футболисты России и Кении встретятся друг с другом впервые.