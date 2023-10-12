Сборная России по футболу одержала победу над командой Камеруна
Сборная России по футболу со счетом 1:0 одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. На игре присутствовали 20 152 зрителя.
Итог матча между сборными России и Камеруна учтут в рейтинге Международной федерации футбола. Российская сборная занимает 39 строчку, у команды Камеруна 41 место.
Национальные сборные России и Кении встретятся на товарищеском матче по футболу 16 октября в Турции. По данным Российского футбольного союза, игра состоится в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Футболисты России и Кении встретятся друг с другом впервые.