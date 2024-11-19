19 ноября 2024, 22:26

Сборная России по футболу обыграла сирийцев в товарищеском матче

РИА «Новости»
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Российская сборная по футболу обыграла команду Сирии в товарищеском матче с разгромным счетом 4:0. Встреча прошла на «Сталинград-арене» в Волгограде.

Матч прошел 19 ноября - в день годовщины начала Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Уран» в 1942 году. Именно тогда было положено начало разгрома нацистко-фашистских войск. Ради этого «Волгоград-арену» переименовали на один день в «Сталинград-арену».

Во время игры успели отличиться Максим Осипенко (на 33-й и 81-й минутах), забивший второй мяя с пенальти, а также Илья Самошников и Алексей Миранчук - на 53-й и 66-й минутах соответственно. При этом Самошников забил свой дебютный гол на сборную РФ.

Матч посетили 35628 зрителей.

В рейтинге Международной федерации футбола российская сборная заняла 34-е место, а сирийская национальная команда попала на 93-ю строчку.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино и руководитель УЕФА Александер Чеферин заявили о желании добиться снятия наложенных на Россию санкций.

Спортсмены Сирия Футбол Россия
18 ноября 2024, 22:05
Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2026
РИА «Новости»
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Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях, сообщил Sport24.

Жеребьевка состоится 13 декабря в Швейцарии, а европейский отборочный турнир пройдет с марта 2025 года по март 2026 года. В рамках последнего пройдут 192 матча группового этапа с участием 54 сборных, а не 55.

Таким образом, по информации журналистов, сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2026. Организаторы не допустили команду до жеребьевки отборочного раунда.

Незадолго до этого сборная России поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов. Проигравшая сборная после поражения отправилась в бары Краснодара.

Футбол Сборная России по футболу
18 ноября 2024, 07:56
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»
РИА «Новости»
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Клуб «Вашингтон Кэпиталз» на чужой площадке обыграли «Вегас Голден Найтс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости одержали победу со счетом 5:2.

В составе столичного клуба тремя голами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 176-м в карьере, в которых он отметился двумя голами и более. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйн Гретцки (189 матчей).

Для Овечкина этот хет-трик стал 31-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист записал на свой счет 23 очка (13 голов и 10 передач) в 17 проведенных матчах. Россиянин забросил 866-ю шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 28 голов.

Для «Вашингтона» победа над «Вегасом» на чужой площадке стала первой в рамках чемпионатах НХЛ.

Хоккей Александр Овечкин
17 ноября 2024, 18:36
Тренер Каминский назвал цирком поступок Халили и Серохвостова на финише гонки
Freepik
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Карим Халили и Даниил Серохвостов устроили «цирк», решив исход гонки Международной лиги клубного биатлона с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Об этом ТАСС заявил старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

Серохвостов и Халили финишировали вместе, после чего решили выбрать победителя через игру на руках. Победу одержал Халили. Он занял первое место, а призовые полтора миллиона рублей биатлонисты разделили пополам.

Каминский назвал произошедшее неуважением к серьезным соревнованиям. Тренер не обсуждал произошедшее с Серохвостовым, членом его группы, однако поговорил с ветеранами биатлона.

«Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной», - сказал Каминский.

Ранее биатлонистка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Золото завоевала россиянка Виктория Сливко.

Россия Биатлон
17 ноября 2024, 11:13
Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC
Global Look Press
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Чемпион в тяжелом весе Джон Джонс одержал победу над Стипе Миочичем на турнире по смешанным единоборствам UFC 309. Об этом сообщил «Чемпионат».

Бой состоялся в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке и продлился три раунда. В последнем Миочич оказался в канвасе после удара соперника ногой с разворота. Джонс принялся его добивать, и судья остановил бой после нокаута.

Победитель пожал руку и передал свой пояс избранному президенту США Дональду Трампу, а также отпраздновал победу фирменным танцем республиканца. Джонс впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

После поединка Джонс рассказал, что Миочич проявил стойкость и шел вперед, несмотря на жесткие удары.

«Когда доводишь такие удары, а человек просто дальше прет, это обескураживает. Но кик в корпус… ты его почувствуешь, каким бы стойким ты ни был», - рассказал спортсмен.

Ранее легендарный боксер Майк Тайсон проиграл бой в Арлингтоне. Блогер Джейк Пол одержал над ним победу со счетом 79-73.

США Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA

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