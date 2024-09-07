07 сентября 2024, 17:16

Сборная России не смогла сразу после отмены игры с Таиландом вернуться домой

РИА «Новости»
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Сборная России по футболу, включая персонал и тренерский штаб, не сможет сразу после отмены встречи с Таиландом вернуться из Таиланда, сообщил источник «Матч ТВ». Он уточнил, что решение о вылете примут исходя из погодных условий.

По информации собеседника телеканала, авиасообщение сразу после новости об отмене матча прекратили, а воздушную гавань в Ханое закрыли. Специалисты примут решение исходя из погодных условий - только после этого самолету сборной разрешат вылет домой.

Встреча с национальной командой Таиланда должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени. Игру отменили из-за тайфуна. В Российском футбольном союзе объяснили, что переносить встречу было нецелесообразно.

Таиланд Тайфун Сборная России по футболу
07 сентября 2024, 08:37
Матч сборных России и Таиланда перенесли из-за тайфуна
РИА «Новости»
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Товарищеский футбольный матч сборной России против команды Таиланда перенесли из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги». Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Изначально игра должна была пройти 7 сентября в Ханое и начаться в 16:00 по московскому времени.

Управление гражданской авиации Вьетнама в пятницу объявило о временном закрытии четырех аэропортов страны в субботу 7 сентября в связи с угрозой безопасности гражданской авиации из-за приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Местные метеорологи назвали «Ягу» сильнейшим тайфуном за последние 10 лет в этом районе.

В четверг российская команда также в Ханое встречалась с командой Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. К началу игры влажность составляла около 80%, а температура разогрелась до 35 градусов.

Футбол Россия Таиланд Тайфун
06 сентября 2024, 18:36
Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже
Unsplash
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Российская делегация сможет принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщил каналу «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он отметил, что приглашение на церемонию получили все, однако, как показывает практика, примет участие в ней около половины спортсменов. Это связано с логистическими трудностями, а также с тем, что некоторые атлеты могут предпочесть выспаться перед дальней дорогой домой.

Также Рожков отметил, что на закрытие приглашали и белорусских атлетов, но те отказались, поскольку в это время уже вылетают домой.

Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 8 августа.

Ранее президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, завоевавших золотые медали на Играх.

Спортсмены Париж Россия Инвалиды
06 сентября 2024, 18:15
Соболев и Барриос урегулировали конфликт после перехода россиянина в «Зенит»
Unsplash
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Футболисты «Зенита» Александр Соболев и Вильмар Барриос урегулировали конфликт с дракой на Кубке России, случившийся несколько лет назад. Об этом сообщил источник посвященного петербургскому клубу Telegram-канала «Кафешка».

«Сегодня у Барриоса и Соболева был личный разговор на тему драки. Конфликта нет», - написали в канале.

Ранее агент колумбийского футболиста Луис Фелипе Поссо заявил, что эпизод с дракой больше не проблема. Теперь оба игрока будут вместе бороться за трофеи для «Зенита».

Драка произошла в ноябре 2022 года , когда Соболев еще играл за «Спартак». Также в ней участвовали представлявшие москвичей Квинси Промес и Шамар Николсон. Судьи не стали разбираться и удалили с поля сразу шестерых игроков.

Ранее бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко назвал условие , при котором Соболев быстро покинет состав петербургской команды.

ФК Зенит Драки Санкт-Петербург Спартак Российская Премьер-Лига Футбол
06 сентября 2024, 00:43
Криштиану Роналду установил очередной рекорд
РИА «Новости»
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Очередной рекорд (больше в официальных играх не забивал никто) нападающий установил в матче Лиги наций против команды Хорватии. На 34-й минуте встречи он удвоил преимущество португальцев.

Игра состоялась в Португалии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Счет в матче открыли уже на седьмой минуте - отличился защитник хозяев Диогу Дало. На 34-й минуте преимущество португальцев удвоил Криштиану Роналду. Еще до перерыва хорватам удалось отквитать один мяч, однако забили при этом снова хозяева - автогол на счету того же Дало.

Об историческом достижении Роналду сообщила пресс-служба сборной Португалии.

В июле форвард первым провел 30 матчей в финальных этапах Чемпионатов Европы. Юбилейной для португальца стала четвертьфинальная встреча со сборной Франции.

Футбол Рекорды Криштиану Роналду Португалия

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