Сборная Катара по футболу победила Иран и вышла в финал Кубка Азии
Сборная Катара по футболу обыграла Иран в Кубке Азии и вышла в финал турнира. Об этом сообщило РИА «Новости».
Матч между Катаром и Ираном, который проходил в Дохе рамках Кубка Азии, завершился победой хозяев со счетом 3:2.
В финале турнира победители сыграют против сборной Иордании 10 февраля. Катарцы являются действующими чемпионами, команда Иордании сыграет в финале впервые.
Ранее стало известно, что ФИФА определилась с местом проведения финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Он пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.
«Стадион „Нью-Йорк Нью-Джерси“ утвержден местом проведения финала чемпионата мира по футболу», - указала пресс-служба.
Арена, открытая в 2010 году, может вместить до 82,5 тысячи болельщиков. В ФИФА отметили, что на этом стадионе выступали многие знаменитые исполнители, включая Брюса Спрингстина, Бейонсе, Эда Ширана и Тейлор Свифт.