15 июня 2024, 02:31

Сборная Германия разгромила шотландцев на матче открытия Евро-2024

Freepik
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Немецкая сборная с большим отрывом обыграла шотландскую команду в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Встреча закончилась счетом 5:1 в пользу Германии.

Голы забили футболисты Джамал Мусиала, Кай Хавертц, Флориан Виртц, Эмре Джан и Никлас Фюллькруг. В конце игры защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал мяч в свои же ворота.

Шотландская команда играла в меньшинстве с 44-й минуты. Защитнику Райану Портеусу показали прямую красную карточку из-за фола на Илкае Гюндогане.

Во втором туре немцы сыграют с венграми. Шотландцы встретятся со швейцарской командой. Обе игры пройдут 19 июня.

Ранее немецкий полузащитник Тони Кроос заявил, что уйдет из ФК «Реал» в конце сезона. Он отметил, что на этом завершит свою карьеру.

Германия Спортсмены Футбол Европа Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июня 2024, 01:20
Украинцы пожаловались на вывешенный на Евро-2024 российский флаг с надписью «Белгород»
РИА «Новости»
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Российский триколор с надписью «Белгород» вывесили болельщики на чемпионате Европы по футболу на матче между Германией и Шотландией, который прошел 14 июня. Фотография попала в Сеть и возмутила украинский сектор интернета.

На фото видно, что флаг России висит перед трибуной. На нем крупными буквами написано «Белгород». Ранее в Сети опубликовали фотографию, на которой болельщики вывешивают на трибуну российский триколор. В украинских пабликах фото набирают сотни отрицательных реакций, но есть и те, кто приветствует такой расклад.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня в Германии. Украинская сборная с трудом смогла пробиться на соревнования такого уровня.

Германия Фото Интернет Футбол Европа Россия
14 июня 2024, 19:22
Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ
РИА «Новости»
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Информацию опубликовали на официальном сайте парижан.

Контракт 25-летнего россиянина с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Сафонов проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов.

Футболист заявил, что рад присоединиться к ПСЖ и считает его одним из величайших клубов.

«Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде», - сказал Сафонов.

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отмечал, что в Европе повышается спрос на российских вратарей. В последнем сезоне Сафонов показал свои лучшие навыки, поэтому и привлек внимание «Пари Сен-Жермен».

Ранее Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб был под угрозой срыва.

Краснодар Футбол Европа Россия
14 июня 2024, 08:42
Бой Макгрегора против Чендлера отменили
Global Look Press
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Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конора Макгрегора против американца Майкла Чендлера отменили. Глава UFC Дэйн Уайт в соцсети Х написал, что причина — травма ирландца.

Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конора Макгрегора против американца Майкла Чендлера отменили. Глава UFC Дэйн Уайт в соцсети Х написал, что причина - травма ирландца.

Поединок этих бойцов должен был стать главным событием турнира UFC 303, который пройдет в конце июня в Лас-Вегасе. До этого уже ходили слухи, что Макгрегор получил травму и не сможет драться.

Теперь на ринг выйдут действующий чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка.

В начале июня UFC отменил пресс-конференцию в Дублине с участием Макгрегора и Чендлера. Экс-боец UFC Чейл Соннен тогда высказался против возможной отмены боя, сообщал sports.ru.

«Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта», - заявил он.

Ранее поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор , пока его не опустят в могилу. Кроме того, Макгрегор объявил о намерении стать кандидатом в президенты Ирландии.

Спортсмены Соцсети Конор Макгрегор UFC
13 июня 2024, 06:20
Прошли слушания по апелляции российских фигуристов после Олимпиады-2022
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Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по апелляции российских спортсменов на перераспределение медалей командного турнира фигуристов Олимпиады-2022 после дисквалификации Камилы Валиевой. Ее коллега Александр Галлямов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», - написал он.

Спортсмен показал кадр видеоконференцсвязи между Анастасией Мишиной, Марком Кондратюком, Камилой Валиевой и Никитой Кацалаповым. На скриншоте отсутствовала лишь шестая фигуристка, тоже оспорившая решение Международного союза конькобежцев (ISU) - Виктория Синицина.

CAS принял четыре апелляции - от российских спортсменов, Федерации фигурного катания на коньках России, Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания Канады. За нарушение антидопинговых правил Валиеву дисквалифицировали, а результаты соревнований с ее участием пересмотрели. В командном зачете фигуристов на ОИ-2022 золото присудили США, серебро Японии, бронзу России. Канада заняла четвертое место, потребовала пересчитать баллы и поднять ее на третье.

Спортсмены Суд Международный олимпийский комитет Камила Валиева

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