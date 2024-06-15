Сборная Германия разгромила шотландцев на матче открытия Евро-2024
Немецкая сборная с большим отрывом обыграла шотландскую команду в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Встреча закончилась счетом 5:1 в пользу Германии.
Голы забили футболисты Джамал Мусиала, Кай Хавертц, Флориан Виртц, Эмре Джан и Никлас Фюллькруг. В конце игры защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал мяч в свои же ворота.
Шотландская команда играла в меньшинстве с 44-й минуты. Защитнику Райану Портеусу показали прямую красную карточку из-за фола на Илкае Гюндогане.
Во втором туре немцы сыграют с венграми. Шотландцы встретятся со швейцарской командой. Обе игры пройдут 19 июня.
Ранее немецкий полузащитник Тони Кроос заявил, что уйдет из ФК «Реал» в конце сезона. Он отметил, что на этом завершит свою карьеру.