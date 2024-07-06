Сборная Франции обыграла Португалию вышла в полуфинал Евро

В основное и дополнительное время команды играли на равных. И, несмотря на множество острых моментов, встреча в Гамбурге закончилась счетом 0:0.

Свою дальнейшую судьбу в турнире команды решали в серии послематчевых пенальти. Французы оказались точнее, забив пять мячей против трех.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду говорил, что это последний чемпионат Европы в его карьере. За свою спортивную жизнь футболист сыграл в 30 матчах Евро - это абсолютный рекорд соревнований.

Всего за сборную Роналду выступил более 1220 раз , что тоже является мировым рекордом. На этом Евро футболист впервые не смог забить ни одного мяча за турнир.

Ранее испанская сборная вышла в полуфинал Евро-2024. Теперь стало известно, что испанцы встретятся именно с французами на поле.