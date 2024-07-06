Сборная Франции обыграла Португалию вышла в полуфинал Евро
Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Евро-2024. Таким образом команда Криштиану Роналду покидает турнир, а французы вышли в полуфинал.
В основное и дополнительное время команды играли на равных. И, несмотря на множество острых моментов, встреча в Гамбурге закончилась счетом 0:0.
Свою дальнейшую судьбу в турнире команды решали в серии послематчевых пенальти. Французы оказались точнее, забив пять мячей против трех.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду говорил, что это последний чемпионат Европы в его карьере. За свою спортивную жизнь футболист сыграл в 30 матчах Евро - это абсолютный рекорд соревнований.
Всего за сборную Роналду выступил более 1220 раз , что тоже является мировым рекордом. На этом Евро футболист впервые не смог забить ни одного мяча за турнир.
Ранее испанская сборная вышла в полуфинал Евро-2024. Теперь стало известно, что испанцы встретятся именно с французами на поле.