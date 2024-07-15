15 июля 2024, 07:20

Сборная Аргентины обыграла Колумбию и стала победителем Кубка Америки

Соцсети
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Финальный матч состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время завершилось нулевой ничьей, однако в дополнительное время автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес.

Из-за беспорядков начало игры было отложено примерно на час. СМИ сообщали, что многие болельщики пытались попасть на аренду без билетов, из-за чего сотрудники стадиона были вынуждены проводить задержания с применением силы.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она превзошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед.

Лидер аргентинской команды Лионель Месси начал встречу в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте игры из-за травм. Для него этот трофей стал 45-м в профессиональной карьере.

Аргентина Лионель Месси
15 июля 2024, 01:47
Стало известно, кто стал лучшим футболистом Евро-2024
РИА «Новости»
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Полузащитника испанской сборной Родри признали лучшим футболистом Евро-2024 в Германии. Его команда обыграла англичан в финале со счетом 2:1.

Родри был во всех матчах в турнире, кроме игры группового этапа против албанской команды, результат которой не влиял на позицию Испании в состязании.

Спортсмену 28 лет, он представляет английский «Манчестер Сити», в этом клубе мужчина играет с 2019 года.

Испанская сборная стала четырехкратным чемпионом Евро. До этого «красная фурия» выигрывала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее стало известно, что американская рок-группа The Killers прервала свое выступление в Лондоне, чтобы вместе со зрителями досмотреть конец полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Евро-2024. Трансляцию игры вывели на сцену с проектора.

Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июля 2024, 00:02
Испания обыграла Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу
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Футболисты сборной Испании в финальном матче Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Германии, обыграли англичан и выиграли трофей в четвертый раз в своей истории. Матч закончился со счетом 2:1.

В составе «красной фурии» отличились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). Со стороны основателей футбола мяч забил Коул Палмер (73).

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы и обошла по этому показателю сборную Германии. Ранее испанцы завоевывали главный европейский титул в 1964, 2008 и 2012 годах.

Сборная Англии проиграла во втором финале чемпионата Европы подряд. На предыдущем первенстве она уступила итальянцам в серии пенальти. «Сборная трех львов» ни разу в своей истории не побеждала на чемпионатах Европы.

В полуфинальном поединке испанцы одолели французов с аналогичным счетом - 2:1.

Англия Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
14 июля 2024, 20:10
Сербский теннисист Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд
РИА «Новости»
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Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд. Об этом сообщил «Чемпионат».

В финале Уимблдона-2024 в трех сетах его обыграл испанский теннисист Карлос Алькарас.

Джокович - семикратный чемпион Уимблдона. В этом году на турнире сербский спортсмен вышел в 10-й финал травяного «Шлема». До этого он терпел поражения в решающих матчах - в 2013 году с Энди Марреем и в 2023 году с Карлосом Алькарасом.

Он также проигрывал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open. При этом Джокович не лишится статуса второй ракетки мира.

В полуфинале Уимблдона серб разозлил публику. Бурную реакцию вызвал его фирменный жест - «игра» на воображаемой скрипке после победы.

Спортсмены Сербия Теннис
14 июля 2024, 18:56
Плющенко послал «в космос» просивших поддержать бойкот Олимпиады депутатов
РИА «Новости»
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Фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже. Депутатов, которые просили о поддержке, он послал «в космос». Об этом спортсмен рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.

«Сказал - ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», - подчеркнул он.

Плющенко считает, что страна даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования.

«Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», - отметил Плющенко.

Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

Ранее 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей. В Федерации спортивной борьбы сообщили, что российские борцы не будут участвовать в Олимпиаде.

Спортсмены Париж Депутаты Работа Космос Евгений Плющенко

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