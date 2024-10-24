Сбежавшего в США фигуриста Десятова обвинили в изнасиловании

По информации издания, на момент событий девушке не было 16 лет. Теперь фигуристу грозит судебное разбирательство, которое может закончится тюремным сроком.

После переезда из России в США Десятов стал выступать в паре с Изабеллой Флорес. Теперь он не сможет участвовать в турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета.

Позже журналисты издания опровергли информацию о сексуальном контакте Десятова с несовершеннолетней. Они сообщили, что эстонская фигуристка Солен Мазинг обвинила его в изнасиловании.

Ранее участником секс-скандала стал футболист «Реала» Килиана Мбаппе после поездки в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, в котором обвинили Мбаппе и его компанию.