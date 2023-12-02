Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах», - рассказали спорстмены.

Хоккеисты ЦСКА встретятся с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

Позже в Telegram-канале ЦСКА сообщили, что самолет все же вылетел и благополучно приземлился в Челябинске. Хоккеисты написали «Привет, Челябинск».

Легенды и игроки ЦСКА отметили 1 декабря Всероссийский день хоккея в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Московскому клубу в этом году исполнилось 77 лет.