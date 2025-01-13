«Самая тяжелая победа». Каким будет исход боя Махачева и Царукяна

Вторым событием вечера станет бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным Умаром Нурмагомедовым. По словам Софронова, у Нурмагомедова очень большое преимущество перед соперником.

«Анализируя последние поединки Мераба, можно заметить, что соперники были для него достаточно удобные. И Умар станет самым сложным противником, может быть даже в его карьере в целом. Потому что к этому парню не подступиться ни точки зрения борьбы, ни с точки зрения ударной техники», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Комментатор отметил, что Хабиб Нурмагомедов, тренирующий спортсмена, передал ему важнейшие навыки, которые могут помочь ему одержать победу.

«Хабиб как сундук с наследством передал умение давить, умение дышать на протяжении пяти раундов и великолепно себя чувствовать. Давить, и уже после того, как задоминировали в борьбе, завершать либо сабмишном, либо оставлять решение до технического нокаута», - рассказал Софронов.

Впервые спортсмены встретились в октагоне около шести лет назад. Тогда победу одержал Махачев. Но на этот раз не все так однозначно, заметил Софронов. По словам комментатора, оба бойца за прошедшее время сильно спрогрессировали.

«Они росли неравномерно. Думаю, что Царукян пытался догнать уровень Махачева, а Махачев обтачивал свои определенные навыки», - сказал он.

Комментатор подчеркнул, что на исход боя могут повлиять самые разные факторы. Однако, если не будет никаких сбоев с весогонкой или неожиданных травм, то главная задача Царукяна не перегореть при подготовке к столь важному поединку.

«Рискну предположить, что итоги боя будут озвучены уже в рамках решения, то есть досрочной победы здесь не будет. Хотя, если эмоционально у Царукяна что-то пойдет не так, то Ислам может это почувствовать, как настоящий хищник, и завершить поединок. И все же я склоняюсь к тому, что победа будет за Махачевым. Но, пожалуй, это будет самая тяжелая победа», - подытожил Софронов.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова