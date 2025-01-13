13 января 2025, 17:27

«Самая тяжелая победа». Каким будет исход боя Махачева и Царукяна

РИА «Новости»
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В Калифорнии 19 января пройдет первый номерной турнир года UFC 311, главным событием которого станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в легком весе. Комментатор единоборств Роман Софронов рассказал 360.ru, чем может закончиться поединок.

Вторым событием вечера станет бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным Умаром Нурмагомедовым. По словам Софронова, у Нурмагомедова очень большое преимущество перед соперником.

«Анализируя последние поединки Мераба, можно заметить, что соперники были для него достаточно удобные. И Умар станет самым сложным противником, может быть даже в его карьере в целом. Потому что к этому парню не подступиться ни точки зрения борьбы, ни с точки зрения ударной техники», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Комментатор отметил, что Хабиб Нурмагомедов, тренирующий спортсмена, передал ему важнейшие навыки, которые могут помочь ему одержать победу.

«Хабиб как сундук с наследством передал умение давить, умение дышать на протяжении пяти раундов и великолепно себя чувствовать. Давить, и уже после того, как задоминировали в борьбе, завершать либо сабмишном, либо оставлять решение до технического нокаута», - рассказал Софронов.

Впервые спортсмены встретились в октагоне около шести лет назад. Тогда победу одержал Махачев. Но на этот раз не все так однозначно, заметил Софронов. По словам комментатора, оба бойца за прошедшее время сильно спрогрессировали.

«Они росли неравномерно. Думаю, что Царукян пытался догнать уровень Махачева, а Махачев обтачивал свои определенные навыки», - сказал он.

Комментатор подчеркнул, что на исход боя могут повлиять самые разные факторы. Однако, если не будет никаких сбоев с весогонкой или неожиданных травм, то главная задача Царукяна не перегореть при подготовке к столь важному поединку.

«Рискну предположить, что итоги боя будут озвучены уже в рамках решения, то есть досрочной победы здесь не будет. Хотя, если эмоционально у Царукяна что-то пойдет не так, то Ислам может это почувствовать, как настоящий хищник, и завершить поединок. И все же я склоняюсь к тому, что победа будет за Махачевым. Но, пожалуй, это будет самая тяжелая победа», - подытожил Софронов.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC
13 января 2025, 22:09
Фигуристка Трусова впервые станет матерью
РИА «Новости»
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Фигуристка Александра Трусова отказалась от выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

По данным издания, Трусова ждет ребенка от двукратного победителя финала Кубка России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока официальных комментариев о беременности не давала.

Также стало известно, что Трусова не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Сейчас фигуристка соблюдает рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе, поэтому во время отборочного тура она не сможет показать необходимые физические кондиции Федерации фигурного катания на коньках России.

В сентябре Трусова рассказала о бракосочетании с Игнатовым.

Отношения фигуристов длились полгода, потом они решили пойти в загс. Также скорую свадьбу спортсменка объясняла тем, что хочет, как можно больше времени проводить со своим мужем.

Фигурное катание Дети Беременность Свадьбы Александра Трусова
13 января 2025, 17:57
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Global Look Press
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Многолетний чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри опроверг появившиеся слухи о его возможном бое с Энтони Джошуа в 2025 году. На своей странице в Instagram* спортсмен опубликовал видео, в котором объявил, что завершил спортивную карьеру.

Он поблагодарил поклонников за поддержку, которую они оказывали все это время.

«Я хочу объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе. Я наслаждался каждой минутой, но на этом я закончу», - заявил Фьюри.

Об уходе из большого спорта британский боксер объявил после двух поражений подряд от абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика. Спортсмены встречались на ринге в мае и декабре прошлого года. Но каждый раз Фьюри проигрывал.

При этом свой взлет британский спортсмен обеспечил за счет победы над другим украинским боксером Виталием Кличко, отобрав у него в 2015 году титулы чемпиона WBA, IBF, WBO и The Ring. Но спустя год Фьюри отказался от своих завоеваний и забыл про бокс на четыре года. Возвращение на ринг он отметил победой на Дилланом Уайтом.

Вторая встреча британского боксера Тайсона Фьюри и украинского боксера Александра Усика прошла в Эр-Рияде. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Бой длился 12 раундов и закончился победой украинского тяжеловеса.

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Великобритания Спортсмены Бокс
12 января 2025, 11:48
Хоккеист Овечкин забил двадцатый гол в сезоне
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». За этот сезон спортсмен забил уже 20 голов в ворота противника, сообщил «Чемпионат».

Матч с «Нэшвилл Предаторз» состоялся на арене «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. Столичная команда выиграла со счётом 4:1. Россиянин забил шайбу буквально за несколько минут до окончания игры.

Чтобы забросить 20 голов, Овечкину потребовалось всего 27 игр. За это время хоккеист также отметился 12 результативными передачами.

В январе российский хоккеист занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии издания Sportsnet. Лидером списка стал канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Также в перечень вошли двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее kp.ru сообщил, что Овечкин набрал 2 (1 1) очка в выездном матче НХЛ с «Нэшвиллом». Издание отметило, что россиянин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб.

США Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
11 января 2025, 11:03
Скончался создатель хоккейной команды «Сталкер» Зайцев
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Хоккеист Алексей Зайцев, создавший любительскую команду «Сталкер», умер в Москве. Об этом сообщил организованный им клуб.

Спортсмен скончался на 55-м году жизни.

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком», - отметили в клубе.

В «Сталкере» добавили, что Зайцев обладал невероятной энергией, уверенностью, стойкостью и эмпатией. Хоккеист для многих был мудрым наставником и верным другом.

Ранее из жизни ушел чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет. Спортсмен получил титул чемпиона мира после соревнований в Лейк-Плэсиде в 1973 году. Он завоевал золото эстафеты и серебряную медаль в индивидуальной гонке. После завершения спортивной карьеры Ковалев занимался подготовкой молодых спортсменов и возглавил федерацию биатлона в Забайкальском крае.

Спортсмены Хоккей Москва

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