Самарский губернатор пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал 2 декабря подать заявление в правоохранительные органы о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление», - добавил он.
Накануне губернатор сообщил, что передал в правоохранительные органы информацию о коррупции в футбольной сфере, но отказался разглашать какие-либо подробности в интересах следствия.
Ранее Федорищев заявил, что клуб «Крылья Советов» из Самары должен 36 миллионов рублей некоей ОПГ, образовавшейся в судейском корпусе Российской Премьер-лиги, и этот случай не единичный. Это высказывание губернатора вызвало большой общественный резонанс.