Самарский губернатор пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заверил, что лига максимально серьезно отнесется к заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции среди футбольных судей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале РПЛ.

Федорищев ранее на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта заявил, что клубы Российской премьер-лиги платят откаты судьям , чтобы их не засуживали. По его словам, за последнее время местный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей ОПГ, которая появилась в судейском корпусе РПЛ.

В ответ на это заявление Алаев сказал, что Российская премьер-лига, как никто другой, заинтересована в изучении сведений о коррупции, имеющихся у губернатора, потому что случаи взяточничества напрямую влияют на качество работы самой лиги и сказываются на репутации всего футбола.

«Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности. <…> На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», - подытожил президент РПЛ.

Футбольный судья Игорь Федотов в разговоре с 360.ru заявил, что слова Федорищева можно будет считать дискредитацией судейского корпуса, если тот не предоставит никаких доказательств.