Самарские «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу РПЛ

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Игра закончилась счетом 2:1. В «Крыльях Советов» отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович.

Telegram-канал Opta Sports сообщил, что «Крылья Советов» выиграли все семь матчей против Сочи в РПЛ.

«„Крылья“ забили в 16 матчах РПЛ подряд - это клубный рекорд», - отметили журналисты.

В следующий встрече «Крылья Советов» сыграют с московским «Спартаком». Игра пройдет в Самаре 1 октября. В этот же день «Сочи» проведет выездной матч с воронежским «Факелом».

Ранее руководство самарской команды «Крылья Советов» договорилось с ЦСКА о переходе 20-летнего полузащитника Егора Ушакова в клуб на правах аренды. Он будет выступать за команду до конца текущего сезона.

«Крылья Советов» - бронзовый призер чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953 и 1964 годов.