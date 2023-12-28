«Сам Костомаров удивлен». Губерниев не согласился с признанием фигуриста спортсменом года

«Полностью согласен с автором. Тем более что сам Костомаров удивлен, сам мне накануне говорил», - заметил Губерниев.

Он посетовал на то, что Россия «неспортивная страна».

Владимир Иванов ранее отметил, что Костомаров «действительно пережил ужас» и показал себя мужчиной с огромной силой воли, «железным человеком», так что органично смотрелся бы лидером в двух упомянутых номинациях, но не в номинации «Спортсмен года», поскольку это «про другое».

Спортсменом года Романа Костомарова признали по итогам опроса общественного мнения. Он оказался на первом месте, набрав 8% голосов, а на второе с 5% вышла фигуристка Камила Валиева.

В середине декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей станцевал на льду.