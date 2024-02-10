«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в последнем «зеленом дерби»

В составе победителей отличились Даниил Огирчук и Александр Хмелевски. У проигравших шайбу в ворота забросил Артем Галимов.

В текущем сезоне на счету «Салавата Юлаева» четыре победы и два проигрыша, оба - в матчах с «Ак Барсом». Сейчас уфимская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 83 очками, набранными в 61 матче. Казанский клуб попал на четвертую строчку с 74 баллами.

«Салават Юлаев» 13 февраля сразится с омским «Авангардом». В этот же день «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее, 6 февраля, «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:5. В команде победителей шайбы забросили Томаш Юрчо, Иван Игумнов, Рид Буше, Игорь Мартынов, Марк Верба и Иван Николишин.