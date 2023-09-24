Сафиуллин обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира ATP в Китае

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Во втором сете Томпсон снялся с матча при счете 7:6 (7:1) в пользу россиянина. Оба теннисиста не получили на турнире номер посева. В полуфинале турнира ATP российский спортсмен сразится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и французом Артуром Риндеркнехом.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 55-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом теннисиста стал выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Томпсону 29 лет, он располагается на 56-м месте международного рейтинга. На турнирах серии большого шлема австралиец не проходил дальше четвертого круга.

Ранее россиянин Аслан Карацев обыграл двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея. Игра прошла в китайском городе Чжухай.