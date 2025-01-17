17 января 2025, 21:26

Русский Халк из Люберец поставил рекорд мира по показательным выступлениям

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Атлет Сергей Агаджанян из Люберец, известный по прозвищу Русский Халк, в «Тимирязев Центре» поставил очередной мировой рекорд. Он провел 10 показательных выступлений по сценическому экстриму за 15 дней.

Богатырь показал программу на сцене «Земли спорта» интерактивной выставки Город профессий АПК «Я в Агро» с 3 по 17 января. Он надул до разрыва 20 грелок, скрутил десятки походных мисок и сковородок, сломал более 20 стальных стержней. Пока Русский Халк раздавал автографы и общался с поклонниками, на экране сцены секции «Земля спорта» транслировались его самые зрелищные выступления.

В «Тимирязев Центре» он установил рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму - 10 за 15 дней. Это стало одним из этапов подготовки силача к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он решил приурочить ко Дню Победы.

Агаджанян является доверенным лицом движения «Ветераны России», заместителем президента Федерации силового экстрима России и многократным рекордсменом. В прошлом он протащил шеститонный автобус , одновременно надув девять резиновых грелок, почти минуту удерживал штангу весом 210 килограммов и отбуксировал автомобиль на возвышенность.

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Спортсмены Люберцы Рекорды
17 января 2025, 11:50
«Чувство страха недопустимо». Главный тренер СКА ответил на слухи о возможной отставке
РИА «Новости»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг признался, что не испытывает страха перед возможной отставкой со своего поста. Его слова привела пресс-служба клуба.

В четверг петербургский клуб на своем льду проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 4:7. Несколько дней назад журналист Алексей Шевченко в Telegram-канале сообщил, что есть противоречивая информация о перспективах Романа Ротенберга как главного тренера СКА.

Ротенберг отметил, что в спорте чувство страха недопустимо, а он сам готов, как и все хоккеисты команды, «ложиться лицом под шайбу и жертвовать собой».

«В спорте чувство страха недопустимо, тогда меня сожрут акулы. Буду делать все возможное. Благодарен всем, кто дает нам все возможности и верит в нас. Мы отплатим самоотверженностью, будем жертвовать собой. Каждый из нас готов лицом ложиться под шайбу, я тоже», - сказал специалист.

Ранее стало известно, что ветераны СКА пожаловались министру спорта на поведение болельщиков ярославского «Локомотива».

Отставки Хоккей
17 января 2025, 01:54
«Разбаловали их». За жалобы на отель лыжницу Кулешову упрекнули в неуважении
РИА «Новости»
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Современные спортсмены избалованы. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал лыжнице Анастасии Кулешовой поблагодарить организаторов соревнований за работу, а не жаловаться на условия проживания. Он сказал об этом сайту «ВсеПроСпорт».

«Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их», - сказал он.

Васильев напомнил, что в советское время лыжники имели гораздо меньше комфорта, но не жаловались на это. Он признал, что время диктует свои условия, однако призвал коллег не вести себя так, будто им все должны.

По мнению биатлониста, участники пятого этапа Кубка России заселились в чистые современные номера, в которых к тому же проведут совсем немного времени. Он посоветовал Кулешовой поблагодарить организаторов за работу, а не критиковать.

Спортсменка пожаловалась в соцсетях, что в Казани ей достался тесный номер без мест для хранения личных вещей. После того, как пост разлетелся по интернету, лыжница удалила его. Кроме Васильева на нее обрушилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе , которая посоветовала спортсменке найти хороший номер в родном Сарове.

Спортсмены Казань
17 января 2025, 00:28
В Бразилии 16-летний футболист отбил грудью пенальти и умер
РИА «Новости»
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Вратарь любительской футбольной команды в Бразилии умер в возрасте 16 лет после того, как грудью отбил мяч и полдня добирался до больницы. Об этом сообщил сайт Marca.

Эдсон Лопес Гама участвовал в тренировке команды «Гремио» в штате Амазонас. Во время пенальти мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой. От боли парень упал на землю. Очевидцы усадили его в автомобиль и 11 часов везли по сельским дорогам в больницу муниципалитета Мауэс. За это время состояние футболиста ухудшилось, в пункте назначения он скончался.

«Нам жаль, что тебя не стало, но ты ушел, делая то, что тебе больше всего нравилось - играл в футбол», - заявил его брат.

Точную причину смерти покажет экспертиза. Известно, что до последней тренировки Гама не имел заболеваний сердца.

Похожий случай произошел год назад в Воронежской области на встрече хоккейного клуба «Бобров». Внезапно 17-летний спортсмен упал на лед и умер.

Спортсмены Футбол Медицина
16 января 2025, 14:29
«Не удалось вытащить». Умер трехкратный призер Олимпийских игр
РИА «Новости»
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Умер трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков. Об этом в Telegram-канале сообщила олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская.

Новость о кончине 58-летнего спортсмена подтвердил его брат. С прошлого года Волков боролся с онкологическим заболеванием.

«Хочу сказать от себя лично огромное спасибо всем тем, кто помогал. Знаю, что многие. Особенно благодарна борцам. Михаил Мамиашвили, с которым Волков выступал в одной команде на Играх в Сеуле, откликнулся сразу», - отметила Вайцеховская.

Отпевание олимпийского призера состоится в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Москве в ночь на 19 января.

Дмитрий Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На Играх 1992 года она взял серебро.

В Москве ранее умер хоккеист Алексей Зайцев , создавший любительскую команду «Сталкер».

Спортсмены Болезни

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