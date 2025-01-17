Русский Халк из Люберец поставил рекорд мира по показательным выступлениям

Богатырь показал программу на сцене «Земли спорта» интерактивной выставки Город профессий АПК «Я в Агро» с 3 по 17 января. Он надул до разрыва 20 грелок, скрутил десятки походных мисок и сковородок, сломал более 20 стальных стержней. Пока Русский Халк раздавал автографы и общался с поклонниками, на экране сцены секции «Земля спорта» транслировались его самые зрелищные выступления.

В «Тимирязев Центре» он установил рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму - 10 за 15 дней. Это стало одним из этапов подготовки силача к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он решил приурочить ко Дню Победы.

Агаджанян является доверенным лицом движения «Ветераны России», заместителем президента Федерации силового экстрима России и многократным рекордсменом. В прошлом он протащил шеститонный автобус , одновременно надув девять резиновых грелок, почти минуту удерживал штангу весом 210 килограммов и отбуксировал автомобиль на возвышенность.

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