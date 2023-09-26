РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил

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Как отметили в пресс-службе РУСАДА, сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений правил другими спортсменами или их окружением представляет собой самостоятельное нарушение правил.

«Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие)», - указали в РУСАДА.

Там также добавили, что громкие заявления для прессы, которые не подкреплены доказательствами, «не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных».

Еще в июне Винсент Чжоу остался недоволен задержкой в рассмотрении допингового дела в отношении россиянки Камилы Валиевой. Он отмечал тогда, что цену за эту затяжку приходится платить «чистым спортсменам».

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