РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) высказалось по поводу заявления американского фигуриста Винсента Чжоу о ситуации с допингом в России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как отметили в пресс-службе РУСАДА, сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений правил другими спортсменами или их окружением представляет собой самостоятельное нарушение правил.
«Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие)», - указали в РУСАДА.
Там также добавили, что громкие заявления для прессы, которые не подкреплены доказательствами, «не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных».
Еще в июне Винсент Чжоу остался недоволен задержкой в рассмотрении допингового дела в отношении россиянки Камилы Валиевой. Он отмечал тогда, что цену за эту затяжку приходится платить «чистым спортсменам».
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