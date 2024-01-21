21 января 2024, 17:55

Рублев в тяжелой борьбе победил де Минаура на Australian Open

Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев провел непростой матч за выход в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне. Его соперником был австралийский игрок Алекс де Минаур. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу 26-летнего россиянина.

Рублев и де Минаур провели на корте четыре часа 14 минут. Следующим соперником россиянина станет итальянец - четвертая ракета мира Янник Синнер. До этого он выбил из турнира россиянина Карена Хачанова.

Узнав имя соперника, Рублев расстроился. Он напомнил, что в прошлый раз Синнер победил.

«Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи», - процитировала «Газета.ru» теннисиста.

Он пообещал поклонникам сделать все возможное, чтобы обыграть итальянца.

В начале января Рублев выиграл первый турнир в 2024 году в Гонконге. В финале он одолел Эмиля Руусувуори.

Теннис
21 января 2024, 05:54
«Она лучшая». Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам
РИА «Новости»
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Российская 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам, набрав 70,29 балла на соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Sports.ru.

Юная спортсмена является ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В финале чемпионата она исполнила каскад тулупов, начав с четверного, потом прыгнула четыре тройных, потом четверной сальхов, тройной тулуп и на бис сделала еще один четверной.

«Она - лучшая. Даже не ожидая оценок», - сообщило издание «КП Спорт».

Чемпионат проходит на «ЦСКА Арене» в Москве. В воскресенье, 21 января, состоится уже командный турнир.

Второе место заняла 16-летняя Аделия Петросян, набравшая 57,89 балла, а третье - 12-летняя Елена Костылева с 54,69 баллами.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Литве. Спортсменка заявила, что не ожидала такого результата.

До этого российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела бы сняться в фильме , но пока ей не нравятся роли, которые ей предлагают.

Спортсмены Фигурное катание Дети Россия Этери Тутберидзе
20 января 2024, 20:59
«Напала собака». Дацик опроверг ранение в зоне СВО
РИА «Новости»
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Российский боец смешанного стиля опроверг ранение в зоне специальной военной операции. Телеканалу «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что его покусали собаки.

Дацик пояснил, что получил рваную рану руки после нападения собаки у себя дома, в Ленинградской области. По словам спортсмена, это произошло 6 января.

«Это дома. Американский буль», - уточнил Дацик.

Ранее другой боец ММА Никита Ворожбитов сообщил, что Дацика ранили на СВО во время выполнения боевой задачи, и опубликовал фото, на котором спортсмен лежит в больнице с равной раной руки.

В сентябре прошлого года Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне специальной военной операции.

В августе боец нокаутировал британского соперника Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой продлился меньше двух с половиной минут - Дацик одержал победу в первом раунде.

Спортсмены Ленинградская область Больницы Собаки Смешанные боевые искусства MMA
20 января 2024, 15:20
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Australian Open. Встреча спортсменов продлилась 2 часа девять минут.

Завершился поединок со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Теперь Медведеву предстоит сыграть с португальцем Нуну Боржесом в четвертом круге турнира.

В третьем круге Боржес обошел болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

Турнир Australian Open проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Общий призовой фонд составляет 59,1 миллиона долларов, что на 13% больше, чем в 2023-м.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Australian Open.

После окончания встречи украинка подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA она находится на 39-м месте.

Теннис Даниил Медведев
19 января 2024, 14:46
«Совершила чудо». Дмитриева — о громкой победе Андреевой в третьем круге Australian Open
Global Look Press
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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя россиянка Мирра Андреева совершила чудо, одержав победу над француженкой Диан Парри. Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева похвалила ее в разговоре с РИА «Новости».

«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь ее выдержкой и хладнокровием. <…> Мирра - неординарная девушка. Этим матчем, особенно концовкой, она доказала, что в критический момент может быть хозяйкой положения», - сказала она.

В решающем третьем сете россиянка проигрывала сопернице, но, по словам Анны Дмитриевой, сумела взять инициативу в свои руки, изменить и обострить игру. Она заявила, что Диан Парри действовала по команде Мирры Андреевой.

Теннисистка одержала победу в матче третьего круга со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Во втором круге Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Australian Open завершится 28 января.

Теннис

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