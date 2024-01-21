Рублев в тяжелой борьбе победил де Минаура на Australian Open

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Рублев и де Минаур провели на корте четыре часа 14 минут. Следующим соперником россиянина станет итальянец - четвертая ракета мира Янник Синнер. До этого он выбил из турнира россиянина Карена Хачанова.

Узнав имя соперника, Рублев расстроился. Он напомнил, что в прошлый раз Синнер победил.

«Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи», - процитировала «Газета.ru» теннисиста.

Он пообещал поклонникам сделать все возможное, чтобы обыграть итальянца.

В начале января Рублев выиграл первый турнир в 2024 году в Гонконге. В финале он одолел Эмиля Руусувуори.