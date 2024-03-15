Рой пчел атаковал теннисистов во время матча в США

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Встречу остановили уже спустя девять минут, когда сотни насекомых облепили телеоборудование и начали нападать на судей, зрителей и теннисистов.

Примерно через 45 минут на корте появился пчеловод без защитного костюма, который с помощью пылесоса удалил насекомых с камеры. Откуда они взялись на стадионе, пока неизвестно. Вынужденная пауза заняла 1 час 48 минут.

В итоге встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале его ожидает итальянец Янник Синнер.

Ранее крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики во время купания в реке. Спортсмен выступал за клуб «Депортиво Рио Каньяс».